Man herkent op pakje sigaretten foto van zijn eigen onderlichaam na beenamputatie

Beeld REUTERS

De 60-jarige man woont in Metz, in het oosten van Frankrijk en raakte zijn been in 1997 kwijt tijdens een aanslag in zijn vaderland. De foto werd vorig jaar ontdekt door zijn zoon, toen deze in Luxemburg een pakje shag kocht. De zoon herkende de foto direct; de littekens van de amputatie en de brandwonden waren identiek aan die van zijn vader. Hij nam het pakje mee naar Frankrijk, waar zijn vader stomverbaasd bevestigde dat het inderdaad zijn onderlichaam was.

‘Het is ongelofelijk dat iemand in de Europese Unie zichzelf terugziet op een pakje tabak’, zegt Antoine Fittante, de advocaat van de man tegen de Franse nieuwssite France Bleu. ‘En deze amputatie heeft niets met het gebruik van tabak te maken.’

Waarschuwing

Sinds 2014 moet er op alle pakjes sigaretten en shag die in de Europese Unie worden verkocht, een waarschuwing staan voor de mogelijke gevolgen van roken. Hierbij worden een foto en tekst gebruikt, die samen zeker 65 procent van het pakje moeten bedekken. Volgens de Europese Commissie hebben alle personen die hiervoor worden gebruikt toestemming gegeven, en berust elke gelijkenis op toeval.

De man zegt zelf dat hij vorig jaar in het ziekenhuis in Metz is geweest, en dat daar een foto van zijn been is gemaakt. Volgens de Europese Commissie zijn alle foto’s die op de pakjes tabak staan, al in 2014 geselecteerd.

‘Het is voor ons geen enkel probleem om te bewijzen dat deze foto van mijn cliënt is’, zegt de advocaat, die behalve de Europese Commissie ook het ziekenhuis heeft aangeschreven. ‘Elk litteken is uniek. Het is glashelder. Mijn cliënt voelt zich verraden en gekrenkt in zijn waardigheid omdat zijn handicap zo wordt tentoongesteld in tabakswinkels.’