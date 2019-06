Man gaat op vlot van purschuim en bloembakken richting Engeland, maar na één kilometer komt de kustwacht

Het vlot op de Noordzee Beeld KNRM

Erg ver is hij niet gekomen, want op één kilometer op zee stuitte hij op een IJmuidens vissersschip dat bij het zien van zijn provisorisch vaartuig meteen voor hulp belde. De Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij (KNRM) was al snel ter plaatse om eerst de schipper en daarna zijn vlot uit zee te takelen.

‘De plek waar we hem aantroffen was middenin een open vaarroute van grote schepen richting de Amsterdamse haven’, zegt woordvoerder Edward Zwitser van de KNRM. ‘Midden op de snelweg dus, als het ware. De kans dat hij daar overvaren zou worden was aanzienlijk. Ik denk dat het goed is dat we hem daar weg hebben kunnen halen. Hoewel zijn plan vermoedelijk anders was.’

De man had een jerrycan water, koffie en wat eten bij zich. De reddingswerkers konden niet of nauwelijks met de vlotbouwer communiceren, omdat hij geen Nederlands of Engels sprak. Later op de dag heeft de marechaussee vastgesteld dat het om een Eritrese ingezetene gaat. ‘Het lijkt zeer aannemelijk dat hij hoopte Engeland te bereiken’, zegt Zwitser.

Mogelijk had de vreemdeling zich laten inspireren door verhalen van migranten die vanuit Frankrijk op opblaasboten het Kanaal oversteken richting Engeland. Die route wordt steeds populairder. Zaterdag plukte de Britse kustwacht acht vaartuigen uit het water waarop bij elkaar 74 mensen zaten die poogden op deze manier illegaal naar Engeland te komen. Een recordaantal op één dag, volgens een Brits parlementslid uit de regio Dover.

Kanaaltunnel

Voorheen klommen migranten massaal in vrachtwagens die in het Franse Calais via de Kanaaltunnel de oversteek maakten. Door strengere controles is die route moeilijker geworden. Sinds eind 2018 is de mensensmokkelroute over water daarom in opkomst. De Britse minister van Binnenlandse zaken keerde in december vervroegd terug van kerstreces om maatregelen te nemen tegen de migrantenbootjes die toen plots op verschillende plekken opdoken aan de Britse kust.

In de winter werd al gevreesd dat de vaarlust onder migranten zou toenemen bij mooi weer, en dat vermoeden werd dit weekend bevestigd. Dat de illegale oversteek over water ook vanuit Nederland wordt ingezet, heeft de KNRM niet eerder gehoord. Erg voor de hand ligt de route niet: de te overbruggen afstand van Frankrijk naar Engeland is op zijn kortst 33 kilometer, de vaarafstand vanuit IJmuiden naar Britse kust meer dan tien keer zo lang. ‘Nadeel van een vlot is bovendien dat je geen enkele invloed hebt op je koers’, zegt Zwitser van de KNRM. ‘De kans dat je op die manier Engeland haalt, is redelijk klein.’