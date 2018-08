Man dreigt met aanslag vanwege cartoonwedstrijd PVV

De politie in Den Haag heeft maandag een 26-jarige man opgepakt die in een Facebookfilmpje zou hebben gedreigd met een aanslag.

Protesten in Pakistan vanwege de cartoonwedstrijd. Foto AP

‘Het lijkt erop dat hij in het filmpje aankondigt een aanslag te willen plegen op de organisator van de cartoonwedstrijd van de PVV of op het parlementsgebouw’, zegt een woordvoerder van de politie.

Op Twitter laat PVV-leider Geert Wilders, initiator van de cartoonwedstrijd, weten op de hoogte te zijn van het filmpje. ‘Mij is vanmorgen door NCTb [Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid, red.] verteld dat een man op Facebook in een filmpje zou hebben gezegd dat hij in NL is gearriveerd met het doel mij te vermoorden.’ Wilders is blij dat de man is opgepakt en noemt de dreiging naar aanleiding van een ‘tekenwedstrijd’ ‘waanzin’.

Centraal Station

De politie kwam het filmpje op het spoor na een tip die maandag binnenkwam. Na onderzoek is besloten de man aan te houden op het Centraal Station van Den Haag. De politie kan niet zeggen uit welke hoek de tip kwam. In het belang van het onderzoek kan de politie ook niet zeggen of de verdachte uit Den Haag komt en of hij zijn daad in het Nederlands aankondigde.

De exacte identiteit van de man is nog niet bekend. Hij zit in volledige beperkingen vast. ‘We moeten behoorlijk wat onderzoek doen naar wie deze man is en wat de achtergronden zijn van het filmpje’, aldus de woordvoerder.

Of het filmpje van Facebook is verwijderd, kan de woordvoerder niet zeggen. Vrijdag wordt de man voorgeleid aan de rechter-commissaris. Vanwege de ernst van de dreiging heeft de politie overlegd met het Openbaar Ministerie en de burgemeester van Den Haag. ‘Alle mogelijke opties worden opengehouden en alle scenario’s onderzocht.’

De cartoonwedstrijd over de profeet Mohammed zal naar verluidt in november plaatsvinden in een afgesloten deel van de Tweede Kamer. In Pakistan gingen duizenden mensen de straat op om te protesteren tegen het evenement. De Pakistaanse premier wil de wedstrijd volgende maand tijdens de Algemene Vergadering van de VN in New York aankaarten. Ook heeft de regering de Nederlandse ambassadeur op het matje geroepen.

Mij is vanmorgen door NCTb verteld dat een man op Facebook in een filmpje zou hebben gezegd dat hij in NL is gearriveerd met het doel mij te vermoorden. Gelukkig is hij opgepakt. Het is waanzin dat dit gebeurt nav een tekenwedstrijd en dat het doodsbedreigingen regent. https://t.co/3ZYc3AI9GB Geert Wilders