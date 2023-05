Man die tijdens bestorming Capitool voeten op Pelosi’s bureau legde moet 4,5 jaar de cel in

De beruchte foto van Richard Barnett in het kantoor van Pelosi. Beeld AFP

Richard Barnett, bijgenaamd Bigo, stormde op 6 januari 2021 als een van de Trump-aanhangers het Capitool binnen om de bekrachtiging van de verkiezingsuitslag te blokkeren. Naar eigen zeggen ging de gepensioneerde brandweerman uit Arkansas slechts mee met de ‘flow’ van het moment.

Hij zou per ongeluk in Pelosi’s kantoor zijn beland toen hij een toilet zocht en vervolgens zijn voeten op haar bureau hebben geplant omdat fotografen hem vroegen zich ‘natuurlijk te gedragen’. Hij zei spijt te hebben van zijn daden.

De rechter was hier niet van overtuigd. In de zaak is vastgesteld dat Barnett (63) een verdovingsgeweer met spijkers bij zich droeg, verborgen in een uitklapbare wandelstok. Ook stal hij post die bedoeld was voor Pelosi en liet hij een briefje achter met de tekst ‘Nancy, Bigo was hier, bi-otch’, een verbastering van het scheldwoord ‘bitch’.

‘We hebben ons Huis teruggepakt, en ik heb Nancy Pelosi’s kantoor ingenomen’, zou hij volgens de aanklagers bovendien hebben geroepen toen hij buiten het Capitool een menigte toesprak met een megafoon. ‘Alle volgers van Bigo moeten weten dat de daden tijdens de opstand van 6 januari niet kunnen worden herhaald zonder serieuze consequenties’, aldus de rechter. Die toonde zich ontstemd dat Barnett geld had geprobeerd te verdienen door de beruchte foto gesigneerd te verkopen.

Al meer dan duizend Capitoolbestormers aangeklaagd

Barnett was afgelopen januari al schuldig bevonden van acht strafbare feiten, waaronder verstoring van de bekrachtiging van de verkiezingsuitslag en het tegenwerken van de politie. De rechter besloot woensdag dat hij hiervoor 54 maanden de cel in moet. Barnett heeft aangekondigd in beroep te gaan. Volgens zijn verdediging, die hadden gepleit voor 12 maanden cel, wordt hij extra hard aangepakt vanwege de foto.

Inmiddels zijn meer dan duizend mensen die betrokken waren bij de Capitoolbestorming aangeklaagd, waarvan ongeveer de helft gestraft is. Meer dan tweehonderd mensen kregen gevangenisstraffen, variërend van weken tot meer dan 14 jaar. Die laatste straf was voor Peter Schwartz, een man uit Pennsylvania met een lang strafblad die een stoel naar politieagenten had gegooid en ze aanviel met pepperspray.