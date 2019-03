Man die Özcan Akyol stalkte en bedreigde weer vrijgelaten

De bedreigingen gingen niet alleen Özcan Akyol aan, maar ook zijn kinderen. Beeld ANP

Akyol zegt dat het om serieuze en stelselmatige bedreiging gaat. ‘Het ging niet alleen mij aan, hij had het ook over mijn kinderen.’ De politie nam de dreiging ook serieus. Hij wordt ervan verdacht ook andere mensen te hebben gestalkt en bedreigd, waaronder BN’ers. Het zou volgens de politie gaan om nog zestien andere gevallen.

Het is opvallend dat de man vier dagen in de cel zat. Normaal gesproken wordt een verdachte van stalking en bedreiging niet zolang vastgehouden. Het is onduidelijk waarom dat nu wel is gebeurd.

Akyol staat bekend om zijn uitgesproken mening. In zijn columns, die hij voor het Algemeen Dagblad en verschillende regionale kranten schrijft, behandelt hij actuele thema's. Ook in televisieprogramma's zoals De Wereld Draait Door geeft Akyol geregeld zijn mening. Hij is kritisch over de islam en heeft zich eerder negatief uitgesproken over het Turkse nationalisme van president Erdogan.

Columns aanleiding

Volgens de schrijver vormden zijn columns de aanleiding van de dreigementen. ‘Hij was het niet eens met mijn standpunten. Uit zijn berichten maak ik op dat het om iemand gaat uit conservatief islamitische hoek’, vertelt Akyol. Vanwege het onderzoek door het Openbaar Ministerie wil de schrijver niks kwijt over de precieze inhoud van de dreigementen.

Omdat het om online stalking en bedreiging ging, werd het team digitale opsporing van de politie ingezet. Het team kwam via Facebook en Twitter de locatie van de man op het spoor. Het huis van de Amersfoorter is daarop doorzocht. Daarbij is onder meer zijn computer in beslag genomen. Het is nog onduidelijk of daarop belastend materiaal is aangetroffen.

De politie denkt dat de man door zijn aanhouding stopt met de aanhoudende bedreiging van Akyol. Over de zestien andere gevallen van belediging en bedreiging is verder niks bekend. Het Openbaar Ministerie meldt dat het onderzoek daarnaar nog loopt. Welke straf er tegen de man wordt geëist, is nog onduidelijk.

Akyol wordt vaker bedreigd. Vroeger deed hij niks met de berichten maar tegenwoordig doet hij standaard aangifte. Hij heeft daarom goed contact met de politie die hem helpen bij de aangiftes. ‘Het is zelfs zo erg dat de politie aangifteformulieren heeft liggen waar ik alleen een handtekening onder moet zetten', zegt de schrijver.

Kritisch over Erdogan

Sinds Akyol in 2017 de televisieserie De Neven van Eus maakte, waarin hij kritisch was over Erdogans Turkije, is het aantal bedreigingen volgens hem flink toegenomen. Toen ging het vooral om dreigementen van Turkse Nederlanders die zich niet konden vinden in zijn kritische kijk op Turkije. De laatste tijd krijgt Akyol naar eigen zeggen vooral te maken met bedreiging uit rechts-extremistische hoek.

Gestalkte BN’ers Bekende Nederlanders zijn vaker het slachtoffer van stalking. Een man die NOS Studio Sport-presentator Dione de Graaff een jaar lang stalkte, werd in 2015 zelfs veroordeeld tot tbs met dwangverpleging. Hij was ervan overtuigd dat hij een liefdesrelatie had met De Graaff en stuurde haar in totaal 134 e-mails. De stalking van de presentator ging ook gepaard met een doodsbedreiging en het bedreigen van andere vrouwelijke journalisten.