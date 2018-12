Man die inreed op anti-racistische demonstratie in Charlottesville schuldig aan moord

De zwaar beschadigde Dodge Challenger vorig jaar augustus. vlak voordat het voertuig op mensen inreed. Beeld AFP

De 21-jarige James Field reed vorig jaar augustus in op demonstranten die zich verzetten tegen een betoging van neonazi's en rechts-extremisten in de universiteitsstad, die bekendstaat als progressief. Een 32-jarige burgeractiviste kwam door de actie van Field om het leven, 35 anderen raakten gewond.

Field kwam tot zijn daad daags nadat de stad was opgeschrikt door een racistische betoging tegen het neerhalen van het standbeeld van generaal Robert E. Lee in het stadspark van Charlottesville. De verering van deze opperbevelhebber van de Geconfedereerde Staten van Amerika tijdens de Amerikaanse burgeroorlog van 1861 en 1865 werd door het stadsbestuur niet langer opportuun geacht.

Nazi-groet

Hierop kwam de grootste demonstratie van extreemrechts op gang in de recente geschiedenis van de Verenigde Staten. Duizenden aanhangers van de zogeheten alt-right-beweging, de Ku Klux Clan en neonazi’s uit het hele land trokken naar Charlottesville. De betogers liepen door de straten en terwijl ze racistische en antisemitische leuzen riepen en de nazi-groet uitbrachten.

Bij een voortzetting van deze racistische manifestatie ontstond ook een tegendemonstratie die tot botsingen leidde. Toen James Field die ochtend met zijn auto naar Charlottesville reed om de witte nationalisten te steunen, zou hij verrast zijn geweest door de tegendemonstratie en uit woede op ze zijn ingereden. Volgens de advocaat van Field voelde hij zich bedreigd door de tegendemonstranten en handelde hij uit zelfverdediging.

In Charlottesville is opgelucht gereageerd op de uitspraak. Burgeractivisten omhelsden de moeder van het slachtoffer in de rechtbank. Buiten zei gemeenteraadslid Wes Bellamy dat hij hoopt dat de uitspraak de stad helpt verder te komen om het drama te verwerken en achter zich te laten. Een activiste zei tegen persbureau AP dat de uitspraak van de rechter voelde alsof de stad zegt: ‘Wij tolereren dit niet in ons stadje.’