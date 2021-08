Man die als naakte baby op iconische Nirvana-cover staat klaagt band aan voor kinderporno

Het in 1991 uitgebrachte 'Nevermind' is het commercieel meest succesvolle album van Nirvana Beeld Getty Images

Elder (30) zou zijn leven lang last hebben gehad van de afbeelding, volgens documenten van de aanklacht die in handen zijn van entertainmentwebsite TMZ. Volgens de in Californië woonachtige Elden is er commercieel geprofiteerd van kinderporno, ten koste van hem. Zijn voogden hebben geen toestemming gegeven voor het gebruik van de afbeelding, staat in de aanklacht.

Elden stelt emotionele schade te hebben opgelopen, waardoor hij minder goed presteerde op school en inkomen heeft verloren. Naast een schadevergoeding eist hij dat de huidige albumcover niet meer wordt verspreid. De vertegenwoordigers van Nirvana hebben nog niet in het openbaar gereageerd.

Bestverkocht

Het in 1991 uitgebrachte Nevermind is het commercieel meest succesvolle album van Nirvana, de grungeband die na de zelfmoord van zanger Kurt Cobain uit elkaar ging. Het album geldt bovendien als een van de bestverkochte albums aller tijden. De plaat bevat onder meer de hit Smells Like Teen Spirit.

Opvallend is dat Elden in het verleden de albumcover een aantal keren heeft nagemaakt en de albumtitel Nevermind zelfs op zijn borst heeft getatoeëerd. In een interview met tijdschrift GQ Australia uit 2016, noemde hij het feit dat hij op de cover was gezet echter ‘fucked up’. ‘Recentelijk ben ik me gaan afvragen: wat als ik het niet oké vindt dat mijn freaking penis aan iedereen wordt getoond? Ik had niet echt een keuze.’

In het interview stelt hij ook dat iedereen aanneemt dat hij geld krijgt voor de cover. ‘Je gaat daten met knappe chicks, als ze er dan achterkomen dat je geen geld verdient, dumpen ze je. Er zijn mensen die denken dat je cool bent, alleen maar omdat je de Nirvana-baby bent.’

Geniaal idee

‘Als ik naar een honkbalwedstrijd ga denk ik weleens: man, iedereen bij deze wedstrijd heeft waarschijnlijk mijn kleine babypenis gezien’, vertelde hij datzelfde jaar aan Time Magazine. Hij baalde dat hij niet financieel wordt gecompenseerd. Ook zei hij te hebben gekeken of hij Geffen Records dat de plaat uitgaf, kon aanklagen, maar geen succes. Wel vond hij het idee van de baby die achter een bankbiljet aan lijkt te zwemmen ‘geniaal’.

De cover zou met de jonge Elder tot stand zijn gekomen doordat de fotograaf Kirk Weddle, die ook in de aanklacht wordt genoemd, bevriend was met Rick Elden, de vader van Spencer. ‘Hij belde ons op en zei: ‘Hey Rick, wil je 200 dollar verdienen en je kind in het zwembad gooien?’, zei hij in een interview met NPR uit 2008. ‘We hadden een groot feest bij het zwembad en niemand had enig idee wat er gebeurde.’ Volgens Rick Elden kwam de familie er pas drie maanden later achter dat hun zoon op de albumcover was gezet, toen de familie langs een groot billboard reed waarop de afbeelding stond.