Man aangehouden vanwege vermissing Gino (9), jongen nog niet terecht

Sporenonderzoek door forensisch onderzoekers bij een gevonden step die veel lijkt op die van het sinds een dag vermiste 9-jarige jongetje Gino. Naar het jongetje wordt intensief gezocht in Kerkrade, waar hij logeerde. Beeld ANP

De politie heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag een man aangehouden die wordt verdacht van betrokkenheid bij de vermissing van de 9-jarige Gino. De man werd aangehouden in zijn woning in Geleen. De politie meldt dat Gino nog niet terecht is, de zoektocht gaat onverminderd door.

De jongen verdween woensdagavond in Kerkrade, nadat hij nog even was gaan voetballen op een speelplek nabij het huis van zijn 32-jarige zus, bij wie hij logeerde. Een dag later verstuurde de politie een Amber Alert om aandacht te vragen voor de vermissing. De politie liet vrijdag weten rekening te houden met alle scenario's.

In het bos naast de speelplaats in Kerkrade hebben burgers die hielpen bij het onderzoek vrijdagavond ‘iets’ gevonden dat mogelijk verband houdt met de vermissing van de 9-jarige jongen. Een woordvoerder van de politie laat weten dat het niet gaat om een persoon. De speeltuin en parkeerplaats die voor het onderzoek waren afgezet, zijn inmiddels weer vrijgegeven.

De politie doet een dringend beroep op de inwoners van #Kerkrade en #Landgraaf om zorgvuldig uit te zoeken of zij beelden tot hun beschikking hebben (beveiligings-, deurbelcamera’s, dashcams etc.) waar de vermiste #Gino op te zien is. Lees verder: https://t.co/GxvhdzCCTp pic.twitter.com/V0rvnfJTWc — Politie Eenheid Limburg (@POL_Limburg) 3 juni 2022

Ten tijde van de verdwijning van Gino waren volgens de politie een man en drie kinderen op het speelveldje aan het voetballen. Met de kinderen had de politie donderdagavond al gesproken, maar de man nog niet. Buurtbewoners en anderen die de man hebben gezien, werden opgeroepen zich bij de politie te melden. ‘Elke tip kan van voor het onderzoek van waarde zijn’, aldus de politie. Of dit de man is die nu is opgepakt is nog niet bekend.

Volgens de regionale omroep L1 woont Gino bij zijn moeder in Maastricht, maar omdat zij ziek is, verbleef de jongen bij zijn zus. Zijn zus zou binnenkort de voogdij over Gino krijgen. Volgens L1 is Gino’s vader niet in beeld en sluit de politie ‘nagenoeg’ uit dat de jongen momenteel bij een familielid is.

Een andere, 21-jarige, zus van Gino zegt tegen L1 dat zij niet kan bedenken waarom haar broertje zelf is weggelopen. ‘Hij was aan het spelen met nog een paar jongetjes’, zegt ze. ‘Wij denken dat hij mee is genomen.’

Ruim honderd burgers helpen bij zoektocht

Vrijdag werd opnieuw naar Gino gezocht. Ruim honderd burgers kammen het gebied in en rondom Kerkrade uit, zegt Auke van Slooten, die ter plaatse is namens Coördinatie Platform Vermissing. Het platform voorziet vrijwilligers van oranje hesjes en prikstokken en wijst hun in samenspraak met de politie een gebied binnen de bebouwde kom toe. Eenmaal op pad kunnen de vrijwilligers foto’s maken van mogelijke aanknopingspunten en die delen in een WhatsApp-groep. Daar stromen al foto’s binnen, bijvoorbeeld van gevonden kledingstukken. De politie onderzoekt of de vondsten van vrijwilligers verband houden met Gino.

De politie krijgt bij de zoektocht hulp van onder meer de Stichting Veteranen Search Team, die ook meehielp bij de zoektocht naar Anne Faber. Zo’n zeventig veteranen en andere oud-geüniformeerden speuren in linies delen van Kerkrade en het nabijgelegen Berenbos af. Ook het Duitse Medical Service NRW heeft donderdagavond mee gezocht naar sporen van de jongen, onder meer met speurhonden en drones.

Donderdagavond werd op een parkeerplaats bij een zwembad in Landgraaf, op zo’n zes kilometer van de plaats waar Gino voor het laatst gezien werd, een step gevonden die sterk lijkt op de step die Gino bij zich had. Gino’s zus zou de step hebben herkend, maar de politie onderzoekt nog of het daadwerkelijk om dezelfde gaat. Ook in de omgeving van het zwembad is naar sporen gezocht.