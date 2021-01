Man (19) aangehouden voor explosie Poolse supermarkt in Beverwijk

Nederland , Beverwijk, 9-12-2020De technische recherche doet onderzoek na een aanslag bij Poolse supermarkt in het Beverhof, een winkelcentrum in Beverwijk.

De technische recherche doet onderzoek na een aanslag bij Poolse supermarkt in het Beverhof, een winkelcentrum in Beverwijk.

De Rechtbank Noord-Holland houdt de man langer vast, zo werd vandaag bekend. Ondertussen zetten de politie-eenheden van Amsterdam en Kennemerland het onderzoek voort.

‘Gelet op de beperkingen waarin verdachte verkeert’, wil het Openbaar Ministerie Noord-Holland niet inhoudelijk reageren op de aanhouding.

Sinds december zijn in vier Poolse supermarkten, in Heeswijk-Dinther, Aalsmeer, Beverwijk en Tilburg, explosieven tot ontploffing gebracht. Op de winkel in Beverwijk werd twee keer een aanslag gepleegd.

De politie vermoedt een mogelijk verband tussen de explosies. In Opsporing Verzocht werd gemeld dat de familie die de zaak in Tilburg in handen heeft, ook de zaken in Aalsmeer en Beverwijk exploiteert.

Ook kwamen uit politieonderzoek op verschillende locaties resten van jerrycans naar voren, vermoedelijk van hetzelfde soort. Het gaat om gele jerrycans die bij Shell-tankstations te koop zijn. Mogelijk zijn de jerrycans kort voor de aanslagen gevuld bij een benzinestation.

De winkels in Heeswijk-Dinther, Aalsmeer en Beverwijk hadden bovendien dezelfde naam: Biedronka, wat in het Nederlands lieveheersbeestje betekent. Bij de Kamer van Koophandel staan slechts negen hoofdvestigingen onder die naam in het bestand. In Polen telt de winkelketen meer dan drieduizend filialen.

Alle winkels waarin ontploffingen zijn geweest, worden bestuurd door Irakese Koerden. Bij veel Poolse supermarkten in Nederland staat een eigenaar met die etnische achtergrond aan het roer. Koerden zien in de goedkope ‘polski sklep’ een groeimarkt en vinden vaak met steun van familie en netwerk een plek om een eigen supermarkt te beginnen.