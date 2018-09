Maltese regering zeer ontstemd over de rol van CDA’er Pieter Omtzigt in moordonderzoek

Er zijn maar weinig Kamerleden zo vasthoudend als Pieter Omtzigt. Als een terriër bijt de CDA’er zich met regelmaat vast in een onderwerp. Hij rust niet voordat hij de laatste snipper informatie van het kabinet heeft gekregen. Dat is nou eenmaal de rol van een Kamerlid, vindt Omtzigt. Premier Rutte is er inmiddels aan gewend. Maar in Malta zijn ze zich rot geschrokken.

Kamerlid Pieter Omtzigt (CDA). Foto ANP

De regering van het eilandje in de Middellandse Zee is zeer ontstemd dat Omtzigt namens de Raad van Europa probeert uit te pluizen of het moordonderzoek op een Maltese journaliste wel onafhankelijk wordt uitgevoerd. De zonen van journaliste Daphne Caruana Galizia, die de zaak zelf onder de aandacht van de Raad brachten, vermoeden dat bekenden van premier Joseph Muscat meer afweten van de autobom die in oktober 2017 een einde maakte aan het leven van hun moeder.

Caruana Galizia was een bekende onderzoeksjournaliste, die veel machtige vijanden had gemaakt op Malta met haar onthullingen over corruptie. Kort voor haar dood onderzocht ze de Panama Papers, waarin staat dat bekenden van de Maltese premier – onder wie zijn echtgenote en een van zijn ministers – bedrijven hadden in Panama die mogelijk betrokken zijn bij witwaspraktijken en grootschalige belastingfraude.

De Maltese regering liet deze week weten dat zij Omtzigt niet onpartijdig en integer genoeg vindt om er namens de Raad van Europa op toe te zien dat het moordonderzoek onafhankelijk wordt uitgevoerd. Dat zei een woordvoerder van de premier woensdag in de Times of Malta. Een poging van een Maltese parlementariër om Omtzigt te laten vervangen is mislukt. In de Maltese pers gaf de regering geen inhoudelijke reden waarom ze geen vertrouwen in hem hebben.

Opdrachtgevers lopen vrij rond

Ze zullen in elk geval niet blij zijn met de tussentijdse rapportage van Omtzigt in juni. Daarin uit de parlementariër ‘veel zorgen over de rechtsstaat in Malta, de voortgang van het moordonderzoek en de houding en het gedrag van senior overheidsfunctionarissen’. Zo is het moordonderzoek de eerste dagen geleid door een rechter over wie Caruana Galizia voor haar dood zeer kritisch had geschreven. En de premier lijkt veel invloed te hebben op de aanstelling van rechters.

Drie Maltese mannen met een crimineel verleden zijn inmiddels opgepakt voor de moord, maar de opdrachtgevers lopen nog vrij rond, stelt Omtzigt in het tussentijdse rapport. Hij wil verder onderzoeken of zijn these klopt dat ‘de drie gearresteerde verdachten hoogstwaarschijnlijk hebben gehandeld in opdracht van een of meerdere personen’ en dat Caruana Galizia’s onderzoekswerk het motief is geweest voor de moord.

Omtzigts eindrapport wordt volgend jaar zomer verwacht. ‘Mijn rapport gaat niet over wie de moord heeft gepleegd, maar over het functioneren van de rechtsstaat in Malta’. Bij een negatieve conclusie zal Malta onder druk komen van andere Europese landen om het moordonderzoek of het justitieel systeem te herzien.