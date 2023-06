Maltese gokwet dwarsboomt schadeclaims van Nederlandse gokkers die geld van online casino’s terugeisen

Online gokken werd in 2021 gelegaliseerd in Nederland. Gokbedrijven die voor die tijd actief waren zijn geregeld beboet. Beeld Getty Images/iStockphoto

Dat is slecht nieuws voor gokkers die de laatste tijd juist hoopvol waren dat ze hun verliezen konden verhalen op online casino’s. Onder meer rechters in Duitsland en Oostenrijk oordeelden ten gunste van de gokkers. De desbetreffende casino’s hebben weliswaar een vergunning op ‘gokwalhalla’s’ als Malta, maar het aanbieden van kansspelen in landen waar de online gokmarkt nog niet was gelegaliseerd, wordt door de toezichthoudende autoriteiten als illegaal bestempeld.

Op basis hiervan proberen ook in Nederland tientallen gokkers hun geld terug te eisen van casino’s met een Maltese vergunning. De online gokmarkt is in Nederland pas sinds oktober 2021 gelegaliseerd. Gokbedrijven die voor die tijd actief waren in Nederland zijn door de Kansspelautoriteit (Ksa), die toezicht houdt op de gokmarkt, geregeld beboet met bedragen die oplopen tot in de miljoenen.

Irene de Zwaan is verslaggever van de Volkskrant en schrijft over jongerencultuur en onderwijs.

Wilde Westen

Maar de nieuwe Maltese wet, die de naam Bill 55 draagt, zet alles op zijn kop. De wet gaat er namelijk vanuit dat het aanbieden van online kansspelen onder de vrijheid van goederen en diensten binnen de Europese Unie valt. Vanuit die redenering kunnen gokbedrijven met een Maltese licentie hun diensten dus in elk willekeurig EU-land aanbieden, ongeacht de nationale wetgeving die daar geldt. Met andere woorden: schadeclaims die zijn gestoeld op het illegaal aanbieden van online kansspelen worden met deze wet van tafel geveegd.

‘Heel zorgwekkend’, reageert Benzi Loonstein, die met zijn kantoor Loonstein Advocaten honderden Nederlandse gokkers bijstaat die hun verliezen van online casino’s terugeisen. ‘Als de Maltese overheid hiermee wegkomt, dan ontstaat er een soort Wilde Westen, waarbij gokbedrijven zich volledig wetteloos kunnen roeren op de Nederlandse markt en ook hun zorgplicht niet na hoeven komen.’ Toch is hij vastberaden om de procedures die in Nederland in gang zijn gezet voort te zetten.

Loonstein hekelt de ‘dubbele moraal’ van de Maltese overheid, die aan de ene kant beweert dat Maltese casino’s recht hebben om in andere EU-landen hun diensten aan te bieden, maar tegelijkertijd vonnissen van rechters uit diezelfde landen negeert zodra er geld moet worden teruggevorderd. ‘Je hoeft geen advocaat te zijn om in te zien dat dit hypocriet is.’

Ondermijning

Hypothetisch kan de wetgeving ook positief uitpakken voor gokkers die schade verhalen op illegale aanbieders, stelt de woordvoerder van het ministerie van Justitie. ‘Als een Nederlandse rechter een schadeclaim toewijst, dan zou een speler op grond van het Europees recht het vonnis in Malta kunnen laten erkennen.’

Marjan Olfers, hoogleraar Sport en Recht aan de Vrije Universiteit in Amsterdam, gelooft niet dat Malta met de nieuwe wet andere landen op de knieën kan dwingen. ‘De Europese Unie heeft in een reeks van uitspraken juist steeds benadrukt dat de wetgeving op het gebied van gokken niet te harmoniseren valt, omdat ieder land een eigen systeem heeft. In het ene land heeft de staat een monopolie op kansspelen, in een ander land is er een vrije markt.’

De Maltese wet is volgens Olfers een ondermijning van het Europese rechtssysteem. Ook de Europese Commissie is gealarmeerd, getuige de toezegging aan Duitse en Oostenrijkse advocaten om de wet tegen het licht te houden. In potentie zou die namelijk een precedent kunnen scheppen voor exploitanten om zonder vergunning diensten aan te bieden die in strijd zijn met de nationale wetten.

De Ksa blijft voorlopig vasthouden aan zijn beleid, zegt de woordvoerder. Gokbedrijven die actief zijn op de Nederlandse markt moeten hiervoor nog altijd een vergunning bij de Ksa aanvragen. ‘Ook blijven we boetes opleggen aan Maltese aanbieders die illegaal hun diensten in Nederland aanbieden.’ Of die ook geïnd kunnen worden, is onder de nieuwe wet nog maar de vraag.