Malta weigert reddingsschip van Artsen zonder Grenzen te laten tanken

Op het laatste moment liet Malta via de radio weten daar toch geen toestemming voor te geven. De organisaties zijn nu op zoek naar een andere oplossing.

Het schip, dat onder Noorse vlag vaart, verliet zondag de haven van Marseille en is op weg naar de Libische kust om daar migranten op zee te redden. Het kan ongeveer tweehonderd mensen herbergen en is het grootste reddingsvaartuig in de Middellandse Zee.

Veel landen weigeren schepen met migranten en vluchtelingen aan boord te laten aanmeren in hun havens. Het reddingsschip Aquarius, dat sinds 2016 door beide organisaties gezamenlijk wordt geëxploiteerd, moest in 2018 na grote druk vanuit Italië zijn activiteiten staken. In Italië zijn de afgelopen jaren ruim 700 duizend illegale migranten gearriveerd via de Middellandse Zee.

De Franse president Emmanuel Macron riep eind vorige maand Libië op om migranten uit detentiecentra in Tripoli te bevrijden, nadat een gebouw van de UNHCR zou zijn getroffen door bombardementen. Macron lanceerde ook een nieuw plan om migranten die aankomen in Zuid-Europese landen te verdelen over de lidstaten. Volgens Macron zouden veertien landen bereid zijn mee te werken aan het Duits-Franse voorstel, Nederland zit hier niet bij. Ook Italië heeft al laten weten niets in het plan te zien.