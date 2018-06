Malta laat schip met honderden migranten toe na deal met zeven landen, waaronder Nederland

Algerije stuurt 13 duizend migranten dodelijke Sahara in

Haar doodgeboren baby moest ze in de woestijn begraven. ‘Overal lagen dode mensen… anderen verdwaalden omdat ze de weg niet wisten. Het was ieder voor zich.’ De Liberiaanse Janet Kamara is een van de duizenden die de uitzetting door Algerije over de grens van Niger overleefde. Honderden hebben de tocht door de zinderende hitte van de Sahara niet overleefd.

Afrikaanse migranten zijn de afgelopen maanden met honderden tegelijk door Algerije het land uitgezet. Ze werden met bussen en vrachtwagens op 15 kilometer van de Nigerese grenspost Assamaka midden in het zand achtergelaten en de richting van Niger uit gewezen. In sommige gevallen schoten de grensbewakers op de migranten om ze te dwingen te gaan lopen, zo vertelden ooggetuigen aan persbureau AP. De migranten lieten beelden op hun telefoons zien waarop te zien is hoe mensen met tientallen tegelijk door de uitgestrekte woestijn dwalen, sommigen bezweken voor hun ogen door het gebrek aan water in de brandende hitte.

Volgens de Internationale Organisatie voor Migratie (IOM), die Algerije herhaaldelijk heeft aangesproken op deze onmenselijke praktijk, zijn in de afgelopen veertien maanden ongeveer 13 duizend migranten op deze manier de grens over gezet. Algerije behoort niet tot de Noord-Afrikaanse landen die door de Europese Unie worden betaald om migranten te weren, maar heeft er zelf genoeg van. Het aantal illegale migranten is sterk toegenomen sinds buurland Libië in chaos is vervallen. Afrikanen zoeken nu dus werk in Algerije of proberen via dat land Europa te bereiken.

‘Ze kwamen met duizenden’, vertelde Alhoussan Abdouwal die door IOM in Assamaka is gestationeerd om de organisatie te waarschuwen als er migranten uit Algerije aankomen. IOM brengt de migranten in veiligheid in de eerste steden na de Sahara Arlit en Agadez. Van daaruit worden migranten geholpen terug te keren naar hun land van herkomst.

