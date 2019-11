Malta arresteert jetset-zakenman voor beruchte moord op journalist

Herdenking van journalist Daphne Caruana Galizia, een half jaar na haar moord op Malta. Beeld AFP

Yorgen Fenech, een hoteleigenaar en directeur van een energiecentrale, werd woensdagochtend vroeg gearresteerd toen hij met zijn motorjacht probeerde weg te vluchten naar Sicilië. Dat meldt The Times of Malta. Zijn arrestatie volgt op de aanhouding van een man die als bemiddelaar bij de aanslag op journalist Caruana Galizia optrad. Hij zegt te weten wie de opdracht voor de moord op de onderzoeksjournalist heeft gegeven.

Caruana Galizia werd in oktober 2017 gedood, toen haar auto vlak bij haar huis in Bidnija werd opgeblazen met een bom. De 53-jarige journalist had veel vijanden gemaakt op het eiland met haar onthullingen over de corruptie onder politici en de zakenelite van Malta. Het onderzoek naar haar moord zat lange tijd vast, maar de afgelopen dagen kwam er opeens vaart in na de aanhouding van een taxichauffeur die betrokken was bij de aanslag.

Deze zomer werden al drie mannen aangeklaagd die de moordaanslag op Caruana Galizia zouden hebben uitgevoerd, maar er zat weinig schot in de voorbereidingen voor hun proces. De doorbraak kwam volgens de Maltese media nadat een van de drie aangeklaagde mannen de politie op het spoor zette van een taxichauffeur, die als bemiddelaar optrad. De chauffeur eiste echter de garantie dat hij niet zou worden vervolgd in ruil voor het noemen van de naam van de opdrachtgever.

Kroongetuige

Premier Joseph Muscat van Malta besloot de kroongetuige dinsdag te vrijwaren van strafvervolging als hij volledig met de autoriteiten samenwerkt en de identiteit van de opdrachtgever prijsgeeft. Kennelijk was dat voor zakenman Fenech het signaal dat het tijd werd Malta te ontvluchten.

Fenechs naam werd al geruime tijd genoemd in verband met een corruptieschandaal rond een mysterieus bedrijf uit Dubai, 17 Black Limited. Caruana Galizia schreef over deze firma. Uit een door de Maltese financiële toezichthouders opgespoorde e-mail blijkt dat 17 Black Limited aan een paar brievenbusbedrijven in Panama een grote hoeveelheid geld zou overmaken. De bedrijven waren in handen van twee leden van premier Muscats kabinet, minister van Energie Konrad Mizzi en kabinetchef Keith Schembri.

Het zou om steekpenningen gaan voor een vergunning voor de energiecentrale van Fenech, maar Mizzi en Schembri ontkennen dat zij geld hebben gekregen van de zakenman. De Maltese oppositie eist nu het aftreden van premier Muscat. Volgens de oppositie is diens positie onhoudbaar geworden na de arrestatie van Fenech. Maar volgens Muscat is er ‘geen aanwijzing dat er politici of hooggeplaatste figuren betrokken zijn bij de moord’.