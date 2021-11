‘Mallorca’-verdachten opvallend openhartig in eerste zitting, tot het over de overleden Carlo gaat

Peter Plasman (links) en ­Daniel Fontein, advocaten van respectievelijk Sanil B. en Hein B., woensdag bij de ­zitting. Beeld Raymond Rutting / de Volkskrant

De eerste openbare zitting over de reeks geweldsincidenten op Mallorca is woensdag een paar uur bezig, als de officier van justitie de vijf verdachten indringend aankijkt. ‘Door te zwijgen, trek je een wissel op je leven. Vroeg of laat komt de waarheid uit. Wat de rechter ook besluit: jij zal altijd weten wat er is gebeurd. En dan zal deze zaak nooit zijn afgerond. Want in de rechtszaal van het geweten is het altijd zitting.’

Dat het Openbaar Ministerie (OM) zo’n klemmend beroep doet op het geweten van de verdachten is niet voor niets. Sinds Nederland de geruchtmakende zaak overnam van Spanje, is justitie druk bezig te reconstrueren wat er in de nacht van 13 op 14 juli 2021 is gebeurd. Een groep jonge mannen uit de omgeving Hilversum zou betrokken zijn geweest bij meerdere vechtpartijen op het Spaanse vakantie-eiland.

Justitie heeft het beeld van die nacht vrijwel compleet. Maar de omstandigheden rond de dood van de 27-jarige Carlo Heuvelman blijken moeilijker te reconstrueren. Geen van de verdachten zegt daar iets van te weten. Er ontbreekt beeldmateriaal van die fatale ruzie. Sommige getuigenverklaringen spreken elkaar tegen en getuigen ‘die er met hun neus bovenop stonden, hebben opvallend weinig gezien’. Omdat het onderzoek ‘verre van afgerond’ is, loofde het OM onlangs 15 duizend euro uit voor de gouden tip.

Gespannen sfeer

Opmerkelijk openhartig vertellen de verdachten in de rechtbank van Lelystad over andere slachtoffers die ze die nacht hebben gemaakt. De eerste ruzie ontstaat voor café De Zaak, op de boulevard van de badplaats El Arenal. Een duidelijke aanleiding voor de ruzie kan niemand aanwijzen, maar volgens Kaan B. (18) hing er ‘een vrij gespannen sfeer. En voor ik het wist, bevond ik me in het gevecht. Ik voelde me bedreigd.’

Vijf vakantiegangers uit Heerhugowaard worden het slachtoffer. Een van hen is Bram, die door vier verdachten wordt geslagen en geschopt en daarna bewusteloos raakt. Tijdens de ‘adrenalinerush zijn er verkeerde keuzes gemaakt’, zegt de 18-jarige Daan van S. in de rechtbank.

Even later wordt er verderop opnieuw gevochten, met een groep mannen uit Waddinxveen waartoe ook Carlo Heuvelman behoort. Een van de vijf slachtoffers is Javier, die bewusteloos wordt geschopt. De verdachten doen geen enkele poging hun aandeel in het geweld af te zwakken, ze erkennen tegenover de rechter dat ze de slachtoffers hebben geschopt en geslagen. Sanil B. (19): ‘Het is niet te beseffen hoe heftig dit is. Een onschuldige uitgaansavond is tot een grote chaos ontploft. Die hele avond had nooit mogen gebeuren.’

Ontkenning

Maar wanneer de rechters vragen naar Carlo Heuvelman, die wegens hersenletsel zal overlijden, draait de stemming. De drie die worden verdacht van betrokkenheid bij zijn dood, ontkennen hem te hebben aangeraakt. Hein B. (18) is, net als Sanil B., ‘niet in zijn buurt geweest’. Mees T. (18) zegt dat hij Heuvelman niet eens heeft gezien.

De advocaten van de drie verdachten verzoeken de rechter dan ook de hechtenis van hun cliënten te schorsen en de mannen vrij te laten. Er zou te weinig bewijs zijn dat ze een aandeel hadden in Heuvelmans dood. Peter Plasman, de advocaat van Sanil B., merkt op dat Heuvelman ook verkeerd kan zijn gevallen. ‘Iedereen denkt nu: schoppen, schoppen, schoppen, wie heeft dat gedaan? Maar er zijn acht getuigen die verklaren dat Heuvelman op een bijzonder ongelukkige wijze naar de grond is gegaan. Het hoeft geen opzettelijke mishandeling te zijn.’

Bewijs

Volgens de rechters zijn er echter genoeg aanknopingspunten om de drie langer vast te houden. Zo is volgens justitie dna van Heuvelman op Sanils schoen gevonden, zou Mees T. hebben opgeschept dat hij iemand een gebroken neus had geslagen (Heuvelman is volgens het OM het enige slachtoffer met een gebroken neus), en zijn er getuigen die de drie verdachten aanwijzen als betrokkenen bij Heuvelmans dood.

Daarbij speelt volgens de rechters ook mee dat de dood van Heuvelman ‘heel veel beroering heeft veroorzaakt.’ De rechtbank besluit dat twee andere verdachten na drie maanden cel vrijkomen, in afwachting van de inhoudelijke behandeling van de zaak.

De ouders en vriendin van Carlo Heuvelman, die de zitting vanuit een aparte locatie volgen, noemen de eerste zittingsdag via hun advocaat een ‘teleurstellende ervaring’. Raadsman Edwin Bosch: ‘Alle verdachten beloofden mee te werken, maar zogenaamd niemand heeft met z’n vingers aan Carlo gezeten. Dat is frustrerend. Ik denk dan: maak schoon schip.’