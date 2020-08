Malinese media en Noorse ambassade: leger lijkt te muiten en is op weg naar de hoofdstad

Malinese soldaten patrouilleren bij rivier de Djenne, afgelopen februari. Er zijn berichten dat het leger nu aan het muiten zou zijn, er zou worden geschoten in de buurt van het kantoor van de premier. Beeld AFP

‘Er worden overheidsfunctionarissen gearresteerd. De verwarring is totaal,’ aldus een zegsman van het Malinese ministerie van binnenlandse veiligheid tegen persbureau Associated Press. De staatstelevisie ORTM zendt volgens persbureau Reuters nog normaal uit en maakt geen melding van de legeropstand, maar een hoge functionaris van ORTM liet weten dat het hoofdkwartier van de televisiezender ondertussen al wordt geëvacueerd, omdat er troepen in aantocht zijn die via de staatstelevisie de machtsovername willen aankondigen. Ze zouden de zittende president Ibrahim Boubacar Keïta tot twee uur plaatselijke tijd geven om vrijwillig ontslag te nemen.

De huidige president Keïta stond al onder druk af te treden na maandenlange protesten tegen zijn beleid. Keïta wordt onder meer verweten dat hij de welig tierende corruptie en de slechte veiligheidssituatie in grote delen van het land niet aanpakt. Bij het neerslaan van de protesten tegen Keïta zijn volgens mensenrechtenorganisaties al veertien doden gevallen.

Wie schiet op wie?

Volgens onbevestigde berichten van plaatselijke media zouden de militairen inmiddels meerdere regeringsfunctionarissen hebben ontvoerd, onder wie de minister van financiën, de voorzitter van het parlement en de minister van buitenlandse zaken. Ook in de buurt van het kantoor van de premier en het presidentieel paleis zouden schoten zijn afgevuurd, maar niemand weet precies wie er op wie schiet.

Het Franse persbureau AFP meldt dat het ministerie van defensie echter nog weigert van muiterij te spreken. Defensie stelt in contact te zijn met de legerleiding en de basis Kati en belooft later op de dag met een officiële verklaring te komen.

De opstand in het leger zou begonnen zijn op 15 kilometer van de hoofdstad op de basis Kati. Daar hebben ooggetuigen tanks en legervoertuigen op de wegen gesignaleerd. Ook zouden zenuwachtige soldaten in de lucht schieten en hogere legerofficieren op de legerbasis arresteren. De Franse ambassade in Bamako zegt op Twitter dat bewoners van Kati en Bamako om veiligheidsredenen beter binnen kunnen blijven.

De situatie vertoont overeenkomsten met een eerdere muiterij op die basis, in 2012. Die leidde destijds tot een staatsgreep die ook als gevolg had dat verschillende jihadistische groepen grote delen van Noord-Mali onder controle kregen.

Aftreden

Recente bemiddelingspogingen door regionale politici om Keïta en de oppositie middels compromissen nader tot elkaar te brengen, liepen deze week op niets uit omdat een coalitie van verzet tegen Keïta slechts met zijn aftreden genoegen neemt. Bovenop die politieke instabiliteit komt nu een mogelijke staatsgreep: dat wakkert de vrees in de West-Afrikaanse regio aan dat de verschillende jihadistische groeperingen, die vanuit Noord-Mali andere delen van het land en buurlanden zoals Burkina Faso en Niger bestoken, van de langdurige politieke onrust profiteren om hun territorium uit te breiden.

Ondanks de inspanningen van een internationale troepenmacht in Mali, waar ook Nederland een bijdrage aan leverde, zijn etnisch geweld en het verdrijven van burgers uit hun huizen al acht jaar aan de orde van de dag in de uitstrekte gebieden waar de regering in Bamako geen controle over heeft.

Nadere berichtgeving volgt.