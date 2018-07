Maleisische oud-premier Razak gearresteerd in grote corruptiezaak

De Maleisische oud-premier Najib Razak. Foto AFP

Razak, bij wie de afgelopen maanden grote sommen geld en juwelen werden gevonden tijdens huiszoekingen, werd thuis aangehouden. Hij wordt er onder andere van verdacht zo’n 10 miljoen dollar te hebben ontvangen uit het staatsfonds 1Malaysia Development Berhad (1MDB).

De arrestatie van Razak komt twee maanden na de onverwachte verkiezingsnederlaag van zijn regeringscoalitie. De verduistering van de 10 miljoen dollar kwam aan het licht tijdens een grootschalig onderzoek van de Maleisische anticorruptiecommissie. Het geld werd op de rekening van Razak gestort, via diverse bv’s, door een voormalig onderdeel van het staatsfonds. Volgens de nieuwe premier, Mahathir Mohamad, hebben de autoriteiten een ‘waterdichte zaak’ tegen Razak.

In zes landen lopen nu onderzoeken tegen 1MDB wegens witwasserij van geld en corruptie. Volgens het Amerikaanse ministerie van Justitie zou met zeker 4,5 miljard dollar van het fonds zijn gesjoemeld. Honderden miljoenen dollars zouden volgens Amerikaanse aanklagers zijn gestort op bankrekeningen van Razak.

Een hoge politiefunctionaris toont foto's van de juwelen die in een huis van oud-premier Razak werden gevonden. Foto EPA

Stiefzoon ook verdachte

Ook de stiefzoon van de oud-premier, de Hollywood-filmproducer Riza Aziz, is een doelwit van justitie. Volgens Amerikaanse onderzoekers zou zijn bedrijf Red Granite Pictures gestolen geld van het staatsfonds hebben gebruikt om Hollywoodfilms te financieren. Een van deze films was The Wolf of Wall Street van regisseur Martin Scorsese.

Het bedrijf van Aziz ging in maart akkoord met de betaling van 60 miljoen dollar aan de Amerikaanse overheid, nadat een rechtszaak was aangespannen vanwege de mogelijk corrupte financiering vanuit het Maleisische staatsfonds. Met deze rechtszaak werd geprobeerd om een deel van het Maleisische overheidsgeld terug te krijgen. Aziz werd dinsdag ondervraagd door de anticorruptie-commissie. Ook Razaks vrouw werd de afgelopen weken gehoord door de onderzoekers.

De berichten over corruptie bij het staatsfonds, leidden begin mei mede tot de val van Razak. De nieuwe regering heropende direct eerdere onderzoeken die onder Razak lange tijd werden gedwarsboomd. In de afgelopen weken werden tijdens invallen in huizen van de oud-premier en in andere gebouwen juwelen, geld en andere waardevolle bezittingen in beslag genomen ter waarde van 272 miljoen dollar. Razak en zijn vrouw ontkennen alle beschuldigingen.

Volgens de Maleisische autoriteiten zijn in het kader van het corruptieonderzoek tot nu toe in totaal 408 bankrekeningen geblokkeerd. Hierop stond zo’n driehonderd miljoen dollar. Deze rekeningen waren van 81 personen en 55 bedrijven die tussen 2011 en 2015 geld zouden hebben ontvangen van het staatsfonds.