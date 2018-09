Maldiven wisselt onverwachts van president

Zittend president Abdulla Yameen van de Maldiven erkent tijdens een televisietoespraak zijn verkiezingsnederlaag. Foto AFP

De verkiezingen werden ook wel omschreven als een ‘referendum om de democratie’. Deze had onder president Yameen een flinke deuk opgelopen. Hij sloot politieke tegenstanders - onder wie twee voormalige presidenten- op in de gevangenis. Ook deelde hij boetes uit aan kritische journalisten en probeerde de rechterlijke macht naar zijn hand te zetten. Toen eerder dit jaar het hooggerechtshof celstraffen van negen oppositieleden nietig had verklaard, riep Yameen een ‘staat van beleg’ uit. Daarmee leek hij alles onder controle te hebben.

Maar de autocraat had de verkiezingen niet onder controle. Solih, ook wel ‘Ibu’ genoemd, werd oppositieleider doordat de rest van zijn partijtop opgesloten of verbannen was. Hij beloofde de inwoners van de Maldiven mensenrechten, vrijheid en democratie. ‘Ibu is totaal anders dan Yameen, want Yameen is een dictator en een bruut persoon. Ibu is heel erg mild en luistert naar de mensen’, zei Ahamed Fiasal, een 39-jarige IT-bedrijfsleider, tegen persbureau Associated Press.

Oppositieleider Ibrahim Mohamed Solih, die verrassend de de verkiezingen op de Maldiven heeft gewonnen. Foto AP

Strategisch strijdtoneel

Solih ging van deur tot deur, en scoorde met de leus dat Yameen de koraaleilanden heeft ‘verkocht’ aan China. De nieuwe president voelt zich meer aangetrokken tot India, de traditionele beschermer van de eilanden. De Maldiven vormen een strategisch strijdtoneel van grootmachten India en China, die allebei proberen hun invloedssfeer op de Indische Oceaan te vergroten.