Malawi heeft wereldwijde primeur met vaccinatiecampagne tegen malaria

Een proef met een malariavaccin in Nairobi, Kenia. Beeld AP

Het RTS,S-vaccin is het eerste door de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) goedgekeurde vaccin tegen malaria. Begin oktober gaf de WHO met veel enthousiasme groen licht voor het grootschalige gebruik van het middel. ‘Een doorbraak voor de wetenschap en de gezondheid van jonge kinderen’, zei WHO-chef Tedros Adhanom Ghebreyesus.

De hoop is dat het vaccin, waar ruim dertig jaar aan gewerkt is, het mogelijk zal maken om malaria wereldwijd uit te bannen. Toch is Malawi nu pas de eerste die het middel omarmt. Het land neemt de prik op in het reguliere vaccinatieprogramma voor kinderen, met het doel om alle kinderen onder de 5 jaar te bereiken.

Malaria ontstaat door een parasiet die door muggen van mens tot mens wordt overgebracht. Jaarlijks raken 220 miljoen mensen besmet en overlijden 400 duizend mensen aan de ziekte, verreweg de meesten in Afrika. De parasiet is vooral gevaarlijk voor zwakkere groepen, zoals zwangere vrouwen en jonge kinderen. In Afrika bezwijken jaarlijks ruim 260 duizend kinderen onder de 5 jaar aan malaria.

Tegenvallende cijfers

De afgelopen jaren werd het RTS,S-vaccin getest in drie Afrikaanse landen: Malawi, Ghana en Kenia. De prik voorkwam gemiddeld vier jaar lang ongeveer 30 procent van de infecties en ongeveer evenveel ernstige ziektegevallen. De kinderen waren vooral gedurende het eerste jaar redelijk beschermd, daarna nam de effectiviteit snel af.

Die resultaten vielen tegen bijvoorbeeld in vergelijking met het vaccin tegen gele koorts, een ziekte die ook door muggen wordt overgebracht. Dat riep de vraag op of de baten wel opwegen tegen de kosten van het middel. De Bill & Melinda Gates Foundation, die de ontwikkeling van vaccins ondersteunt, zegt liever geld te besteden aan malariawerende middelen of het testen van andere vaccins.

De Malawische overheid schuift de kritiek opzij. ‘Bij de bestrijding van malaria is er geen enkele interventie die alles doet’, vertelt de baas van het nationale malariabestrijdingsprogramma Michael Kayange aan de BBC. ‘We zeggen niet dat het vaccin is gekomen om malaria uit te roeien, maar het is een hulpmiddel.’ Andere maatregelen zoals het uitdelen van geïmpregneerde klamboes zullen ook gewoon doorgaan.

Vier prikken

De eerste kinderen die de prik als onderdeel van de kersverse campagne ontvingen leven in de centrale regio van Malawi in het district Mchinji. De autoriteiten verwachten de komende tijd ongeveer 330 duizend kinderen te vaccineren. Het vaccin moet vier keer worden gegeven – maandelijks voor drie maanden achtereen daarna anderhalf jaar later een vierde dosis.

In eerste instantie dekt de campagne elf van de 28 districten van het land. Uiteindelijk moeten alle ouders de kans krijgen om hun kind in te laten enten. Niet alleen de kinderen zelf zijn daarmee beter beschermd. Als de parasiet minder aanwezig is in een regio, betekent dat hopelijk dat de ziekte minder vaak door muggen kan worden overgebracht en dus dat het aantal besmettingen flink zal dalen.