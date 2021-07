‘Makkers voor het leven’ staan in beladen rechtszaak terecht voor de moord op advocaat Derk Wiersum

Terwijl de schok over de aanslag op Peter R. de Vries nog niet is weggeëbd, begint maandag de rechtszaak tegen de twee verdachten van de moord op Derk Wiersum in 2019. Net als De Vries stond Wiersum kroongetuige Nabil B. bij.

Brothers for life. Zo zouden Giërmo B. (37) en Moreno B. (32) elkaar beschouwen. Maandag zien ze elkaar weer, na maanden. In de extra beveiligde rechtbank op Schiphol staan ze deze week allebei terecht. Ze worden verdacht van de moord op raadsman Derk Wiersum.

Het is een van de meest beladen strafzaken ooit. Nooit eerder werd een advocaat op zo’n wijze in Nederland vermoord, vermoedelijk uit wraak omdat hij kroongetuige Nabil B. bijstond het in het liquidatieproces Marengo met hoofdverdachte Ridouan T.. En na de aanslag op Peter R. de Vries - die het werk van Wiersum deels overnam - is het gevoel van ontzetting alleen maar toegenomen.

Zelf ontkennen Giërmo B. en Moreno B. iets met de moord op Wiersum te maken te hebben. Maar volgens justitie waren zij de uitvoerders van ‘deze aanslag op de rechtsstaat’ op de ochtend van woensdag 18 september 2019. Anouar T., de derde verdachte in deze moordzaak en tevens de neef van Ridouan T., wordt later vervolgd.

Het Openbaar Ministerie baseert de verdenking onder meer op telecomgegevens, dna-bewijs, onderschepte berichten, afgeluisterde gesprekken en de vondst van bundels contant geld in een schoenendoos in de woning van Giërmo B. in Almere.

‘Beppy’

Giërmo B. - kort bruin haar, sikje en door vrienden ook wel ‘Beppy’ genoemd’ - was de eerste verdachte die gearresteerd werd. Deze B. reed na de moord rond in een witte Opel Combo. Deze gestolen auto wordt gezien als de vluchtauto, daarin werden van beide verdachten dna-sporen aangetroffen en bloedsporen van Wiersum. Giërmo B. zou de auto al enkele weken voor de moord in zijn bezit hebben gehad.

Bovendien kocht deze B. een dag na de moord opeens een Kia voor 15.300 euro, de auto betaalde hij contant. Ook besprak hij in een heimelijk afgeluisterd gesprek met zijn vriendin een ‘reinigingsritueel’ om te voorkomen dat boze geesten hem in zijn dromen zouden kwellen. Uiteindelijk werd B. op 27 september 2019 gearresteerd op Schiphol, hij zou naar Suriname willen vluchten.

Volgens justitie kennen de twee B.’s - geen familie - elkaar goed. Uit het recherche-onderzoek blijkt niet alleen dat ze elkaar brothers for life noemen, maar ook dat ze enkele maanden voor de moord op Wiersum samen naar Suriname zijn geweest. Op 28 maart 2019 reisden ze allebei van Parijs naar Frans Guyana, om vervolgens door te gaan naar Suriname. Op 8 mei van dat jaar keerden ze weer terug. ‘Opvallend hierbij is dat in die periode een dubbele moord is gepleegd in Suriname’, constateerde de aanklager tijdens een eerdere voorbereidende zitting, zonder deze opmerking verder toe te lichten.

Op de dag van de moord op Wiersum zou Moreno B. - gespierd en lange dreadlocks - rond twee uur ‘s nachts vanuit Rotterdam zijn vertrokken. Na een korte stop in de buurt van zijn moeder, reist hij door naar het Amsterdamse Bijlmerplein. Daar ontmoet hij Giërmo B. rond half zes in de ochtend, aldus de telecomgegevens van de prepaid-telefoons die ze speciaal voor de moord zouden hebben aangeschaft. Nog geen uur later registreren camera’s dat de witte Opel Combo de straat van Wiersum inrijdt, en daar parkeert vlakbij de speeltuin.

Het is vermoedelijk niet de eerste keer dat ze in die straat komen. Na Wiersums dood ontdekt de recherche dat de voorbereidingen al veel eerder waren gestart. Zo blijkt dat de politie zelf al maanden voor de moord over een in beslag genomen telefoon beschikt van een crimineel die gelinkt wordt aan liquidaties. De telefoon wordt echter pas ná de moord helemaal uitgelezen. Had de politie dat eerder gedaan, dan zou de recherche hebben gezien dat in februari 2019 al door criminelen werd gezocht naar informatie over Wiersum en zijn toenmalige collega.

Spotters

Ook ontdekt de recherche na de moord dat spotters al vanaf juli 2019 de buurt rondom het kantoor van Wiersum verkennen, en dat via de Kamer van Koophandel in augustus informatie over het woonadres van de advocaat wordt achterhaald. In die maand wordt vervolgens Wiersums woning in de gaten gehouden.

Het OM vermoedt dat de betrokkenheid van Giërmo B. en Moreno B. begint nadat de voorverkenners hun werk hebben afgerond, 30 augustus zou ‘mogelijk de overgangsdag’ zijn geweest waarop de ‘spotters’ hun werk overdroegen aan de ‘hitters’. Dat past volgens het OM ook bij een tip uit de onderwereld die bij het Team Criminele Inlichtingen binnen is gekomen. Volgens deze tipgever zou Ridouan T. de opdracht hebben gegeven voor de moord, en ervoor hebben gezorgd dat de hitters en de spotters gescheiden werden aangestuurd.

Volgens justitie wilden de B.’s al eerder toeslaan. De prepaid-telefoons waarmee ze tot aan de moord met elkaar zouden hebben gecommuniceerd, worden op 6 september 2019 geactiveerd. Meestal hebben ze ’s nachts contact, maar beide toestellen stralen ook meerdere malen de zendmasten in de omgeving van Wiersums woning aan. Mogelijk mislukten eerdere pogingen, omdat Wiersum een week voor zijn dood niet thuis was. Hij was naar Brazilië, waar hij voor de stichting Dutch & Detained Nederlandse gevangenen bezocht. En twee dagen voor zijn dood stapte hij ’s ochtends - waarschijnlijk tegen de verwachting in - niet in zijn auto, maar op de fiets.

Maar op de 18de september loopt de 44-jarige Wiersum even na half acht wél naar zijn auto. Volgens vrienden en bekenden heeft Wiersum geen enkel vermoeden dat hij al weken in de gaten wordt gehouden. De avond ervoor is hij zelfs nog met een vriend naar een voetbalwedstrijd van Ajax gefietst.

Vrijwel meteen als Wiersum in de richting zijn auto loopt, verschijnt er een gedaante in zijn buurt. En terwijl de Opel Combo het parkeervak verlaat, loopt deze in zwart gehulde gedaante met een hoody op, naar de advocaat. De schutter strekt zijn arm, even hapert het wapen. Volgens getuigen roept Wiersum nog: ‘Godverdomme, donder op’. Maar dan wordt er geschoten. Enkele seconden later rent de schutter weg, in de richting van de op hem wachtende Opel Combo.