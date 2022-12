techblog Beeld Matteo Bal

Maker ChatGPT werkt aan onzichtbaar watermerk - 16 december 2022

De grote populariteit van het indrukwekkende AI-schrijf- en conversatieprogramma ChatGPT leidt naast bewondering ook tot zorgen in onderwijskringen. Laat straks niet iedere scholier en student zijn opstellen en scripties door ChatGPT schrijven? OpenAI, de maker van ChatGPT, is zich hiervan bewust en werkt aan (voor mensen) onzichtbare watermerken die aan de tekst kunnen worden toegevoegd.

Momenteel is er al een werkend prototype. Uiteindelijk moet er een site komen waar leraren of andere belanghebbenden een stuk tekst kunnen invoeren om te controleren of deze door de computer of door een mens is geschreven. Het zou ook voor korte teksten moeten werken. (Laurens Verhagen)

Verenigde Staten voeren wet in om TikTok op overheidstelefoons te verbieden - 15 december 2022

In de Verenigde Staten heeft de Senaat een wetsvoorstel goedgekeurd dat TikTok verbiedt op werktelefoons van overheidsmedewerkers. Het voorstel moet wel nog langs het Huis van Afgevaardigden, om vervolgens door president Biden te kunnen worden goedgekeurd.

De Republikeinse senator Josh Hawley noemt TikTok een ‘Trojaans paard van de Chinese overheid’. ‘Het vormt een enorm veiligheidsrisico voor de Verenigde Staten, en tot het gedwongen wordt de banden met China volledig door te snijden, hoort het niet thuis op overheidsapparaten’, zei Hawley.

Eerder deze maand gooiden verschillende (Republikeinse) staten de app al van overheidstelefoons. Ook overheidsorganisaties zoals de binnenlandse veiligheidsdienst en defensie verbieden de app al op de apparaten van medewerkers. Hawley roept nu president Joe Biden en de Democraten op deze regel voor alle overheidsmedewerkers in te voeren. (Simoon Hermus)

Instagram komt met eigen BeReal - 14 december 2022

Instagram kondigt voorzichtig aan bezig te zijn met een eigen versie van BeReal: weggemoffeld in een blogpost zegt het bedrijf te gaan testen met ‘Candid Stories’. Dit is een functie waarbij gebruikers dagelijks een herinnering krijgen om spontaan een foto te delen – net als bij de app BeReal.

Het is een bekend trucje van Instagram: het mechanisme van een succesvolle concurrent direct in de eigen app implementeren. Zo kopieerde Instagram het idee van Stories, foto’s die na een dag verdwijnen, rechtstreeks van Snapchat. Nu proberen ze met ‘Candid Stories’ duidelijk hetzelfde. Net als bij BeReal maak je een foto met de camera aan de voor- en achterkant, zodat mensen je gezicht zien én zien waar je mee bezig bent.

De functie 'Candid Stories', met foto van de camera aan de voor- en achterkant Beeld Instagram

Het ironische is dat Instagram juist het idee van BeReal jat: deze app werd populair als het anti-Instagram-medium. Op Instagram is iedereen de opgepoetste versie van zichzelf: vakantiefoto’s, een spectaculair uitzicht, of een leuk avondje uit met je vrienden – elk fotomoment is geregisseerd en gecureerd, zo vinden BeReal-fans. Bij BeReal weet je nooit wanneer je een melding krijgt om een foto te maken, en laat je dus een veel spontanere versie van jezelf zien. Vooral bij de jongere generatie is dit populair – en dat zal Instagram niet onberoerd laten. BeReal zou nu al 14 miljoen actieve dagelijkse gebruikers hebben.

De functie ‘Candid Stories’ wordt vanaf dinsdag als test gelanceerd in Zuid-Afrika, wanneer de functie wereldwijd wordt uitgerold is nog niet bekend. (Simoon Hermus)

Texaanse overheid haalt TikTok van werktelefoons - 8 december 2022

De Texaanse gouverneur Greg Abbott beveelt overheidsorganisaties TikTok van werktelefoons te halen. Hij zegt zich zorgen te maken dat de app data deelt met de Chinese overheid. ‘TikTok haalt grote hoeveelheden data van de telefoons van gebruikers binnen – onder meer waar, wanneer en hoe ze internet gebruiken – en biedt deze potentieel gevoelige informatie aan de Chinese overheid aan’, schrijft Abbott in een brief.

Volgens Abbott claimt TikTok de data van Amerikaanse gebruikers binnen de landsgrenzen te houden, maar heeft het bedrijf al aan het Amerikaanse Congres toegegeven dat werknemers vanuit China toch bij de gegevens kunnen. Ook benadrukt hij dat Chinese bedrijven sinds 2017 bij wet verplicht zijn data te delen met de Chinese overheid om te assisteren bij inlichtingenwerk.

Meerdere (Republikeinse) gouverneurs hebben TikTok inmiddels in de ban gedaan, waaronder de gouverneurs van Indiana, Maryland en South Dakota. Ook Tweede Kamerleden en Europarlementariërs maken zich zorgen over de datavergaring van TikTok: zij willen dat de Europese Commissie ingrijpt. TikTok staat op het punt zijn privacyvoorwaarden aan te passen, waarin expliciet staat dat ook Chinese werknemers toegang hebben tot gegevens van Europese gebruikers. (Simoon Hermus)

Apple beschermt foto’s in cloudopslag door toevoeging encryptie - 8 december 2022

Klanten van Apple die bijvoorbeeld aantekeningen (via Notes) en foto’s opslaan in de iCloud zijn binnenkort beter beschermd. Het techbedrijf gaat namelijk, voor wie dat wil, versleuteling aanbieden voor zijn cloudopslag. Dat betekent dat niemand behalve de gebruiker zelf bij die gegevens kan. Ook Apple zelf niet.

Het woensdag aangekondigde nieuws roept gemengde reacties op. Waar privacyvoorvechters de stap verwelkomen, daar reageert de FBI met ‘grote zorg’. Nu nog draagt Apple na officieel verzoek duizenden keren per jaar de gegevens van zijn klanten over aan onder meer de FBI. Apple kan die niet van de telefoons van verdachten halen, maar wel uit de cloudopslag. Als encryptie wordt aangeboden, kan de FBI naar eigen zeggen de Amerikaanse burger minder goed beschermen tegen criminele activiteiten.

Klanten kunnen de zogenaamde Advanced Data Protection zelf instellen zodra de dienst beschikbaar is. In Nederland zal dat volgend jaar zijn. Apple sloeg sommige categorieën overigens al langer standaard versleuteld op, zoals gezondheidsdata en wachtwoorden. De enige categorieën waarvoor de extra beschermingslaag niet wordt aangeboden, zijn mail, contacten en kalender, omdat die moeten samenwerken met externe apps. (Laurens Verhagen)

Beeld Apple

Racisme, homofobie en antisemitisme sterk gestegen op Twitter na Musks overname - 2 december 2022

De hoeveelheid racistische, homofobe en antisemitische berichten op Twitter is zeer sterk toegenomen sinds Elon Musk de scepter zwaait bij het sociale medium. Dat blijkt uit onderzoek van verschillende organisaties die online haatuitingen in de gaten houden en waar The New York Times over bericht.

Voordat Musk Twitter overnam verschenen er dagelijks een kleine dertienhonderd berichtenop Twitter met racistische opmerkingen gericht, tegen zwarte Amerikanen. Een paar weken later waren dat er 3.900. Vergelijkbare ontwikkelingen waren er met homofobe opmerkingen en antisemitisme. In die laatste categorie was er een toename van 61 procent.

Musk zelf ontkent dat de hoeveelheid haatuitingen is toegenomen. Vorige week tweette hij een grafiek die zijn stelling moest onderbouwen, zonder dat hij onderliggend cijfermateriaal publiceerde. Onder Musks leiding zijn voorheen geschorste accounts, zoals die van Donald Trump weer in ere hersteld. Musk ziet zich als voorvechter van de vrijheid van meningsuiting, die hij als baas van Twitter slechts in zeer beperkte gevallen wil inperken.

Ook rapper Ye, voorheen bekend als Kanye West, mocht weer twitteren, ondanks een enorme hoeveelheid antisemitische opmerkingen en posts in de laatste tijd, onder meer op Twitter. Musk schortte Ye’s account toch weer op nadat hij een plaatje had gepost waarin hij een hakenkruis en een davidsster had samengevoegd. Dat deed hij niet lang nadat Ye tijdens een interview met complotdenker Alex Jones zijn bewondering voor Adolf Hitler had uitgesproken.

Volgens de Amerikaanse antisemitismewaakhond Anti-Defamation League (ADL) gebeurt er veel minder dan vroeger met meldingen van antisemitisme. Voor Musks heerschappij ondernam Twitter actie in 60 procent van de gevallen dat ADL een melding maakte. Nu is dat 30 procent.

Er bestaan ook zorgen over hoe Twitter omgaat met desinformatie. Onder Musk is desinformatie over corona weer toegestaan. Bovendien lijkt Twitter minder snel in te grijpen tegen accounts van de Russische en Chinese overheid die desinformatie verspreiden. (Joram Bolle)

Hoogleraar politieke communicatie aan de UvA Claes de Vreese laat zich op Mastodon uit over de kwestie:

Google verzet zich opnieuw tegen EU-boete van ruim 4 miljard - 2 december 2022

Google vecht opnieuw een boete aan, die het bedrijf kreeg opgelegd van de Europese Commissie in 2018. Het bedrijf moest 4,1 miljard euro betalen wegens verboden afspraken met smartphonefabrikanten en telecombedrijven ten faveure van de eigen zoekmachine.

Inzet van de zaak is Googles mobiele besturingssysteem Android, het systeem dat meer dan 80 procent van alle mobieltjes laat draaien. De rest van de markt is in handen van Apple. ‘Google heeft Android ingezet als een vehikel om de dominantie van zijn zoekmachine te verstevigen’, aldus Eurocommissaris Vestager destijds.

Een eerder beroep tegen die geldstraf bij de op één na hoogste rechter leidde ertoe dat Google de boete van aanvankelijk meer dan 4,3 miljard euro iets verlaagd kreeg. Maar de geldstraf was voor het grootste deel terecht, oordeelde het Gerecht van de Europese Unie in september.

Google is het daar nog steeds niet mee eens en meldt nu dat op ‘bepaalde vlakken juridische verheldering nodig is’. Daarom stapt het bedrijf nu naar het Hof van Justitie van de Europese Unie. ‘Android heeft voor meer keuzevrijheid gezorgd, niet minder, en ondersteunt duizenden succesvolle bedrijven in Europa en wereldwijd’, aldus Google.

In totaal legde de Europese Commissie het Amerikaanse techbedrijf 8 miljard euro aan boetes op wegens machtsmisbruik. Zo moest Google bijna 1,5 miljard euro betalen, omdat het bedrijf zijn eigen advertentiedienst AdSense zou voortrekken ten nadele van andere advertentieverkopers. Ook hiertegen ging het bedrijf in beroep. (Laurens Verhagen)

Beeld AFP

Gegevens FvD-leden op straat na lek in app van eigen partij - 1 december 2022

De gegevens van bijna 93 duizend leden en voormalig leden van Forum voor Democratie zijn gelekt door een fout in de ForumApp, die dit weekend is gelanceerd. Dat blijkt uit onderzoek van RTL Nieuws. Het gaat om namen, adressen, telefoonnummers en zelfs rekeningnummers.

Het lek is inmiddels gedicht en zat volgens RTL Nieuws in een koppeling tussen de website van FvD en de app, waarmee inloggen mogelijk werd gemaakt. De gegevens zijn niet alleen van gewone leden, maar ook van Kamerleden Thierry Baudet, Gideon van Meijeren, Pepijn van Houwelingen en Freek Jansen, en oud-leden Annabel Nanninga en Henk Otten.

De gelekte gegevens geven ook inzicht in het ledenbestand van de partij. Driekwart van de leden is man, zo blijkt. 43 duizend leden hebben dit jaar contributie betaald. Volgens FvD had de partij dit jaar bijna 59 duizend leden.

Met de ForumApp wil de politieke partij zijn eigen digitale bubbel creëren. Via de app moeten gebruikers bijvoorbeeld bedrijven kunnen vinden van medeleden of kunnen afspreken met FvD’ers in de buurt. Ook komt er een datingfunctie in de app. (Joram Bolle)

Partijleider Thierry Baudet kondigde de app afgelopen weekend aan tijdens het partijcongres. Beeld ANP

Twitter laat desinformatie rondom corona weer toe - 29 november 2022

Twitter handhaaft zijn eigen huisregels voor desinformatie rondom corona niet langer. Dit blijkt al vanaf 23 november het geval te zijn, meldt het netwerk zelf in een ultrakorte blogpost, zonder verder een reden te geven voor het nieuwe beleid. Twitter verbood onder meer informatie die tegen de coronarichtlijnen inging, zoals oproepen tegen mondkapjes of het houden van afstand, of claims over onbewezen geneesmiddelen.

Elon Musk nam Twitter ongeveer een maand geleden over voor 44 miljard dollar, omgerekend ruim 42 miljard euro. Sindsdien heeft hij een hoop maatregelen van de vorige eigenaren teruggedraaid. Zo mag de Amerikaanse oud-president Donald Trump terugkeren. Hij werd na de bestorming van het Capitool in Washington verbannen vanwege diens aanjagende rol op Twitter. Ook de accounts van andere eerder geschorste twitteraars werden hersteld, zoals dat van alt-right-held Jordan Peterson.

Vorige week vroeg Musk zijn volgers via een poll wat ze van een generaal pardon voor twitteraars vinden die eerder in de fout gingen vanwege onder meer het verspreiden van haat. Bijna driekwart stemde voor. Het netwerk zou inmiddels al begonnen zijn met het herstel van ruim zestigduizend accounts die meer dan tienduizend volgers hebben. (Laurens Verhagen)

PLUS: that ‘general amnesty’ of banned Twitter users could bring *62,000* suspended accounts back from the dead, including ~75 with at least 1 million followers.



Chatten met jezelf: het kan binnenkort eindelijk op WhatsApp - 28 november 2022

De komende weken komt een nieuwe functie op WhatsApp beschikbaar: gebruikers kunnen dan een appje naar zichzelf sturen. Kom je een grappig filmpje tegen, of een link naar het perfecte vakantiehuisje, dan hoef je die niet meer naar iemand anders te sturen met de mededeling ‘Sorry, deze is voor mezelf, maar ik moest ’m even opslaan’. Zodra de functie beschikbaar is, open je WhatsApp en maak je met de knop rechtsboven een nieuwe chat aan. Selecteer je eigen naam, en voilà: ongelimiteerd praten met jezelf. (Simoon Hermus)

Message Yourself-functie, WhatsApp Beeld WhatsApp

Musk herstelt Twitter-account Trump na positieve peiling - 20 november 2022

Elon Musk, de nieuwe eigenaar van Twitter, heeft het Twitter-account van de voormalige Amerikaanse president Donald Trump hersteld. Hij deed dat nadat hij via een poll op zijn eigen platform had gevraagd naar de mening van de Twitter-gebruikers. Van de ruim 15 miljoen stemmen, vond een kleine meerderheid van 51,8 procent dat Trump wel weer kan terugkeren.

‘De mensen hebben gesproken’, tweette Musk na sluiting van de peiling. ‘Trump zal in ere worden hersteld. Vox Populi, Vox Dei’ (Latijn voor: De stem van het volk is de stem van God).

Trump werd van het sociale medium verbannen nadat zijn aanhangers op 6 januari 2021 het Capitool bestormden. Eerder deze week probeerden zijn advocaten nog via een hoger beroep zijn permanente schorsing op Twitter ongedaan te maken. Maar volgens Reuters is Trump helemaal niet van plan om terug te keren op het sociale medium.

‘Ik zie daar geen enkele reden toe’, zo zei hij zaterdag toen hem daarover een vraag werd gesteld op een bijeenkomst van de conservatieve groep Republican Jewish Coalition in Las Vegas. ‘Twitter heeft veel problemen’, zei hij. Hij zei daarom trouw te zullen blijven aan zijn eigen Twitter-kopie Truth Social.

Toch was de account van Trump enkele minuten na de boodschap van Musk opnieuw zichtbaar. Het laatste bericht dateert van 8 januari 2021. De teller van het aantal volgers van Trump lijkt te zijn gereset, maar al snel hadden zich alweer een hele schare volgers aangemeld.

The people have spoken.



Trump will be reinstated.



Trump eist terugkeer Twitter, Musk ontslaat werknemer via tweet - 15 november 2022

De Amerikaanse oud-president Donald Trump probeert via een hoger beroep zijn permanente schorsing op Twitter ongedaan te krijgen. Trump werd twee dagen nadat zijn aanhangers op 6 januari 2021 het Capitool bestormden van het sociale medium verbannen vanwege het risico dat hij verder zou aanzetten tot geweld.

Zijn advocaten, die hierover een zaak hebben ingediend bij de rechtbank in San Francisco, eisen een schadevergoeding en willen dat het account van de oud-president onmiddellijk wordt hersteld. Elon Musk lijkt best van zins Trumps account te herstellen, maar het proces om te beoordelen of eerder verbannen personen terug kunnen keren, vergt volgens hem nog enige weken. De oud-president liet eerder weten een terugkeer naar Twitter niet te zien zitten en bij zijn eigen (kwakkelende) dienst, Truth Social, te blijven.

Musk heeft ondertussen zijn handen vol aan zijn personeel, waarvan hij de inzet en de capaciteiten soms openlijk op Twitter aan de orde stelt. Een van hen werd maandag door Musk ontslagen nadat hij het waagde met zijn baas in discussie te gaan over een technisch probleem. De Twitterbaas en apologeet van het vrije woord bracht de boodschap over in een (inmiddels verwijderde) tweet: ‘He’s fired.’ (Laurens Verhagen)

Grote vinkjesverwarring op Twitter na invoering betaalmodel - 10 november 2022

Het is zover: Amerikanen kunnen nu als eerste tegen betaling van acht euro een blauw vinkje achter hun naam krijgen. Dat leidt vooralsnog vooral tot chaos, doordat nepaccounts nu ineens zo’n vinkje hebben. Ooit was het blauwe vinkje bedoeld voor prominenten (zoals journalisten, politici) die daarmee konden laten zien dat zij het echt zijn.

Het nieuwe blauwe vinkje gaat echter niet gepaard met enige vorm van verificatie, maar is puur bedoeld als soort statussymbool: kijk, ik ben betaallid. De originele vinkjes en de commerciële vinkjes bestaan nu naast elkaar. Er zijn al diverse parodie- en nepaccounts gesignaleerd met een blauw symbooltje, bijvoorbeeld van president Biden, maar ook van Twitter zelf. Twitter probeert misbruik te voorkomen door nieuwe accounts de mogelijkheid van het betaalvinkje te ontzeggen.

Om de verwarring compleet te maken, heeft Elon Musk ook een grijs vinkje aangekondigd, dat het oude blauwe vinkje moet vervangen. Kort nadat de eerste grijze vinkjes verschenen, verdwenen ze echter weer, vergezeld van Musks commentaar ‘I just killed it’. Voor dit moment lijkt het plan te zijn om het grijze vinkje alleen uit te delen aan organisaties, niet aan personen.

Temidden van de Twitterchaos blijft het alternatieve netwerk Mastodon hard groeien; het aantal gebruikers nam in een week met tien procent toe. (Laurens Verhagen)

