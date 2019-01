Makelaarsvereniging NVM: groei huizenprijzen en gekte op de woningmarkt nemen wat af

Appartementen uit het microsegment in de Celebesstraat in Amsterdam. Beeld Simon Lenskens

De NVM presenteerde donderdag haar cijfers over de huizenmarkt van de laatste drie maanden van vorig jaar. In het komend jaar zal de gemiddelde transactieprijs met nog eens 4 procent tot 7 procent toenemen, verwacht de NVM. Dat betekent dat de gemiddelde verkoopprijs van een woning boven de drie ton zal komen.

De ‘gekte’ op de huizenmarkt neemt volgens NVM-voorzitter Ger Jaarsma wel iets af. ‘We zien dat steeds meer consumenten niet meer willen of kunnen meedoen aan de voortdurende prijsstijgingen.’ In ‘oververhitte’ gebieden als de steden Amsterdam en Utrecht voorziet zijn vereniging een minder snelle opmars van de prijzen. De ‘ruime’ woningmarkt aan de randen van Nederland wordt naar zijn inschatting wel wat krapper.

In Amsterdam steeg de gemiddelde huizenprijs tot 448 duizend euro, een toename van 8 procent in 2018. In Utrecht was dat 346 duizend euro (+13 procent), Den Haag 309 duizend euro (+10 procent) en Rotterdam 271 duizend euro (+17 procent). In techstad Eindhoven is de gemiddelde prijs inmiddels 300 duizend euro (+8 procent), Breda 297 duizend (+7 procent) en Maastricht 213 duizend (+7 procent). In het noorden van Nederland stegen de prijzen in en rond de stad Groningen met 8 procent naar gemiddeld 237 duizend euro, in Leeuwarden was dat 205 duizend (+13 procent). Almere maakte met +10 procent de sprong naar een gemiddelde prijs van 271 duizend euro.

In de laatste drie maanden van 2018 is het aantal huizen dat te koop staat iets toegenomen, met zo’n 5 procent, aldus de NVM. Dat is voor het eerst in achttien kwartalen.

Weinig keus

Kandidaat-huizenkopers hebben echter nog steeds relatief weinig keus. Nog steeds geldt de woningmarkt voor de NVM als ‘overspannen’. Over heel 2018 werden in Nederland 214 duizend woningen verkocht, 11 procent minder dan het jaar daarvoor. Bijna 40 procent van de woningen werd verkocht boven de vraagprijs. Woningen die werden verkocht, stonden eind 2018 gemiddeld 39 dagen te koop, elf dagen minder dan een jaar eerder. De looptijd van aangeboden woningen in het algemeen is 136 dagen.

Ondanks de vraag naar meer nieuwbouwwoningen werden vorig jaar slechts 31 duizend nieuwe woningen verkocht, inclusief vrije bouwkavels. Dat is 7 procent minder dan een jaar eerder. De prijs van de gemiddeld verkochte nieuwbouwwoning is in een jaar tijd met bijna 14 procent toegenomen tot gemiddeld 361 duizend euro. Jaarsma signaleert ‘een enorme interesse voor nieuwbouwwoningen.’

De nieuwbouwprijzen stijgen sterk door de enorme vraag naar woningen, ziet Jaarsma, maar ook door hoge bouwkosten, gasloos bouwen en de focus op binnenstedelijk bouwen. ‘Onze makelaars in en rond de grotere steden schetsen een negatief beeld van onbetaalbare nieuwbouw voor een steeds grotere groep geïnteresseerden. De kwaliteit van de nieuwbouw stijgt niet met de prijs, waardoor de prijs-kwaliteitverhouding onder druk staat.’