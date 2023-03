Maia Sandu, de president van Moldavië, gaat níét elke dag naar de kapper

Weinigen geloofden dat Maia Sandu president van de republiek Moldavië kon worden. En nog minder dat ze haar belangrijkste verkiezingsbelofte zou inlossen.

Het kwam tot heel recent voor dat EU-leiders niet wisten wie de president van Moldavië was, het kwam óók voor dat ze Moldavië niet konden aanwijzen op de kaart. Een diplomaat omschreef ‘de ontdekking dat er tussen Roemenië en Oekraïne nog een land ligt’ als een typisch neveneffect van de oorlog die woedt. Dit land laat zich oneerbiedig omschrijven als een door Stalin geamputeerd stuk van Roemenië dat een halve eeuw een Sovjet-republiek was en daarna in een armoedeval belandde, geplaagd door corruptie waarin het Kremlin een actieve rol speelde. Ook vijanden van Maia Sandu kunnen niet om de constatering heen dat haar presidentschap een waterscheiding is gebleken in de recente historie van een land met een pijnlijke 20ste-eeuwse voorgeschiedenis.

Maia Sandu werd fors onderschat. Dat had in de eerste plaats te maken met haar voorkomen: klein, tenger, de lach van een verlegen meisje. In dit stuk van Europa kennen ze twee categorieën vrouwelijke politici: ‘de apparatsjik-dame’ en ‘de protegé op naaldhakken van een mannelijk politicus’. Sandu (1972) had geen verleden in het Sovjet-apparaat en evenmin in het gevolg van een man. In interviews schuwt ze persoonlijke uitspraken, maar in 2020 zei ze iets typerends op de Roemeense tv: ‘In de Moldavische politiek wemelt het van de vrouwen die elke dag naar de kapper gaan. Ik snap niet waar die het geld en de tijd vandaan halen.’

Er was nóg iets dat een presidentschap van haar onwaarschijnlijk maakte: net als bij de Nederlandse premier is er niets over haar persoonlijk leven bekend. Ze is niet getrouwd, ze heeft geen kinderen, ze heeft geen relatie en ze heeft geen ex-partners die iets over haar kunnen verklappen. In interviews omzeilde Sandu vragen daarover even vakkundig als Mark Rutte dat kan, maar omdat het heteroseksuele gezin in haar stuk van Europa de norm is werd haar status minder makkelijk geaccepteerd. Naarmate haar populariteit groeide, kreeg ze vaker te maken met patriarchale tegenstanders die haar in verband brachten met de letter ‘l’ uit ‘lgbti’, en daar trek je bij de monding van de Donau geen electoraal profijt van. In 2016 riep een oosters-orthodoxe bisschop, al dan niet op direct verzoek van het Kremlin, kiezers op niet op Sandu te stemmen omdat ze ‘geen moreel gezonde’ kandidaat was.

En toen won ze eind 2020 zomaar de presidentsverkiezingen. Zij pleitte voor aansluiting bij de EU, haar tegenstander was de kandidaat van het Kremlin in alles behalve naam. Zij praatte de hele campagne Roemeens, haar tegenstander vooral Russisch. Roemeens was in de Sovjet-republiek Moldavië eenzelfde lot beschoren als Oekraïens in de Sovjet-republiek Oekraïne, namelijk de degradatie tot plattelandstaal. Sandu groeide op in een dorp vlakbij de Roemeense grens, haar vader was veearts. Dat ze in 2010 met een beurs in Harvard in de VS afstudeerde, noopte Kremlin-gezinde media haar af te schilderen als een protegé van financier-filantroop George Soros, die voor miljoenen Oost-Europeanen studiebeurzen betaalde (vroeger ook voor Victor Orbán).

Het had nog lang zo door kunnen gaan als Poetin niet tot een invasie van Oekraïne had besloten. Moldavië werd overspoeld door Oekraïense vluchtelingen én door anti-Russische gevoelens. In het kielzog kon Sandu ineens een onwaarschijnlijke verkiezingsbelofte inlossen: in juni werd Moldavië met Oekraïne geaccepteerd als kandidaatlidstaat van de EU.

Bij een ontvangst werd ze aangezien voor ‘de assistente van de Moldavische president’. Een Russische poging haar bewind omver te werpen werd vorige maand verijdeld. Een andere overwinning behaalde Sandu al voor ze president werd: de rechter veroordeelde de geestelijke die haar ‘moreel niet gezond’ vond tot een boete van 20 duizend Moldavische lei (900 euro).