Magere huldiging Ajax door tekort aan beveiligers: hoe kan dat?

Ajax-fans bejubelen de spelers op het podium tijdens een huldiging op het Museumplein na het behalen van de landstitel én het winnen van de KNVB-beker in 2019. Beeld ANP

Vol bewondering keken voetbalsupporters door heel Europa in 2019 naar beelden van het Museumplein in Amsterdam. Tussen iconische gebouwen als het Rijksmuseum en het Concertgebouw stonden honderdduizend uitzinnige Ajax-supporters de dubbel en het halen van de halve finale van de Champions League te vieren.

Look how many Ajax fans have turned up to celebrate the club's Eredivisie title win 😳 pic.twitter.com/xPvSdhG25D — GOAL (@goal) 16 mei 2019

Ja, algemeen directeur Edwin van der Sar en aanvoerder Matthijs de Ligt moesten de blikken bier vangen die bedoeld waren voor de speechende burgemeester Halsema. Maar verder kon toch enigszins verrast gesproken worden van een geslaagde huldiging, zonder incidenten of massale slooppartijen rondom het plein.

Alle reden voor de gemeente Amsterdam om ook dit jaar, met het mogelijk aanstaande kampioenschap van Ajax, de supporters opnieuw uit te nodigen om de club te huldigen op het Museumplein. Ook de ondernemersvereniging van het Museumkwartier was enthousiast. Maar het feest gaat niet door: de gemeente kan de 320 benodigde evenementenbeveiligers niet vinden. Mocht Ajax woensdagavond van Heerenveen winnen, dan zal de kampioensploeg in de eigen Johan Cruijff Arena worden gehuldigd. Alleen de vijftigduizend toeschouwers met een entreekaartje voor de wedstrijd kunnen erbij zijn.

Teststraten

De supportersvereniging Ajax is teleurgesteld. ‘We zijn toch de hoofdstad? Ik kan dit niet uitleggen aan mijn leden’, zegt directeur Fabian Nagtzaam van supportersvereniging Ajax. ‘Zolang het eenmalig is, kan ik er wel begrip voor opbrengen. Je ziet overal dat er beveiligerstekorten zijn.’ Maar Nagtzaam vindt het wel heel jammer dat zijn vereniging niet eerder door de gemeente is betrokken bij de organisatie. ‘Ik kan nu ook niet aan beveiligers komen. Maar we hebben een vereniging met 130 duizend leden, misschien had ons netwerk iets op kunnen leveren.’

De gemeente Amsterdam begon in maart met het plannen van een huldigingsfeest. Al snel bleek het lastig om evenementenbeveiligers te vinden. ‘Het gaat ons echt niet gebeuren dat het niet door kan gaan door een gebrek aan beveiligers, dat was het sentiment’, zegt een woordvoerder van burgemeester Femke Halsema. Maar ook na het benaderen van twaalf verschillende beveiligingsbedrijven stond de gemeente met lege handen.

De verschillende beveiligingsdiploma’s geven verschillende bevoegdheden. Het inzetten van stadionstewards of supermarktbeveiligers – wat de gemeente overwoog – ging daarom ook niet. Het inzetten van politie was evenmin een optie, omdat zij volgens de gemeente niet getraind zijn in taken als het begeleiden van de in- en uitstroom van het publiek en het bieden van hulp aan bezoekers die onwel zijn geworden.

In de evenementenbeveiliging werkten de afgelopen jaren steeds meer zzp’ers. Toen de coronapandemie uitbrak was er voor hen geen werk meer. Zij vertrokken naar de zorgsector, bijvoorbeeld naar coronateststraten, zegt Tony den Blanken, directeur bij beveiligingsbedrijf PPS en bestuurslid bij de sectie Evenementen- en horecabeveiliging van de Veiligheidsbranche.

Den Blanken: ‘Er zijn in heel Nederland tekorten, maar het aantal evenementen schiet door het dak. Er worden veel evenementen gecanceld door een tekort aan personeel.’ Zijn bedrijf werd niet benaderd door de gemeente Amsterdam, maar ook hij had Halsema niet kunnen helpen.

Bedreigingen

Het tekort aan beveiligers kondigt zich al langer aan. Had de gemeente niet eerder kunnen beginnen met inventariseren? ‘Dat zou je achteraf kunnen constateren, maar we begonnen in het verleden altijd in maart met plannen’, zegt de woordvoerder van de burgemeester. ‘Bovendien zaten we nog lang met coronamaatregelen, waardoor het plannen van evenementen helemaal niet voor de hand lag.’

Het beperkte kampioensfeest leidt tot woede bij Ajax-fans. Dinsdagochtend stond een flinke groep Ajax-supporters bij de ambtswoning van Halsema. De burgemeester is naar eigen zeggen bedolven onder de bedreigingen van supporters, aangifte wordt overwogen. Algemeen-directeur Van der Sar van Ajax keurde de dreigementen dinsdag af, net als de supportersvereniging. ‘Wij zijn tégen geweld en vóór Ajax’, zegt directeur Nagtzaam.

Recalcitrante supportersgroepen roepen fans op om woensdagmiddag naar het Leidseplein te gaan en vervolgens het stadion te komen, ook al hebben ze geen kaartje. ‘We bereiden meerdere scenario’s voor, en houden er ook rekening mee dat er extra mensen naar het stadion komen’, aldus de woordvoerder van de burgemeester. ‘We zijn niet naïef.’