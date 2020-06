Mag die kleuter met hooikoorts nou wel of niet naar school komen?

Na bijna twee maanden is de Willibrordusschool in Oud-Beijerland vandaag weer open nadat door de corona maatregelen de school dicht moest. Beeld Arie Kievit

Snotteraars moeten thuisblijven, toch?

In principe moeten alle hoesters, niezers, koortsigen en mensen met aanverwante klachten thuisblijven en getest worden om de verdere verspreiding van covid-19 te voorkomen. Dat geldt ook voor kinderen, hoewel inmiddels wel duidelijk is dat ze het coronavirus vrijwel nooit op anderen overdragen.

Soms wringt dat. En het leidt – niet onbegrijpelijk – tot gevloek en gemopper bij ouders. Dachten ze net weer een dagje naar hun werk te kunnen, zitten ze wéér thuis met hun baby, dreumes of basisschoolkind. En dat terwijl ze er bijna zeker van zijn dat die snotneus wordt veroorzaakt doordat de grassen nu in bloei staan. En die piepende longen door astma of een andere chronische aandoening van de luchtwegen.

Maar die kinderen kunnen dan toch best naar school of opvang?

Soms wel. Zo stelt de ‘Handreiking bij langdurig neusverkouden kinderen’ van het RIVM dat het niet wenselijk is dat kinderen met bekende chronische luchtwegklachten als hooikoorts of astma lange tijd worden geweerd van school of kinderdagverblijf. Ook ‘nieuwe milde luchtwegklachten’ moeten niet tot gevolg hebben dat kinderen wekenlang onnodig thuis zitten, aldus de handreiking.

Toch kan woordvoerder Ad Veen van de PO-raad van basisschoolbesturen zich goed voorstellen dat scholen streng zijn. ‘Ze willen geen risico nemen. Natuurlijk is het vervelend voor ouders, maar het is nog vervelender als een snotterend kind een nieuw uitbraakje van het coronavirus veroorzaakt.’

Als de klachten bij de school bekend zijn, ligt dat anders. ‘Heeft Pietje of Mohammedje elk voorjaar hooikoorts, dan valt er misschien een mouw aan te passen. Maar ze zullen liever geen risico nemen.’

Wie bepaalt of er een uitzondering gemaakt kan worden?

Scholen en kinderopvangorganisaties moeten er in eerste instantie zelf met de ouders uit proberen te komen. Eventueel sluiten ook huisartsen, behandelend artsen of jeugdartsen van de GGD aan bij het overleg.

‘Het geeft soms gedoe’, zegt woordvoerder René Lohman van de Brancheorganisatie Kinderopvang. ‘Het is nu eenmaal lastig in te schatten waar de klachten vandaan komen.’

‘De verkoudheid van kinderen is een groot discussiepunt’, zegt Hélène Smid van de Brancheorganisatie Maatschappelijke Kinderopvang. ‘Dat is heel vervelend voor ouders. Een verklaring voor een kind met bijvoorbeeld chronische verkoudheidsklachten blijkt niet makkelijk te krijgen. Ouders worden van het kastje naar de muur gestuurd binnen de zorg.’

Voor kinderopvangorganisaties is het ook lastig, zegt ze. ‘Wij zitten tussen twee vuren. Om andere kinderen en onze pedagogisch medewerkers te beschermen willen we ons aan de regels houden. Maar we willen ook de ouders helpen en ondersteunen waar het kan.’

Volgens Mark Siep van kinderopvangorganisatie Plukkebol in Delft wordt het ‘een enkele keer’ vervelend met ouders. ‘Die accepteren dan niet dat hun kind moet worden opgehaald en gaan de discussie aan met een medewerker.’

Vaker gaat het goed. ‘We hebben een vrij vast team. Medewerkers kennen de ouders en de kinderen goed. Wij weten vaak of een kind last van hooikoorts heeft. Dat maakt het makkelijker om samen een afweging te maken.’

Kunnen twijfelgevallen getest worden?

Volgens de handreiking kan een test worden overwogen bij milde klachten die langer dan een week aanhouden. Of ouders hun kinderen nu ook en masse laten testen, is niet duidelijk. Er zijn in elk geval geen landelijke cijfers van, laat een woordvoerder van GGD GHOR (Geneeskundige Hulporganisaties) weten.

Bij de regionale organisaties is het beeld wisselend. In Amsterdam ziet de GGD de afgelopen dagen ‘opvallend veel kinderen’ komen voor een coronatest. Ook de GGD Noord- en Oost Gelderland zegt dat ze meer kinderen naar de teststraat zien gaan. ‘We vermoeden dat dit te maken heeft met de heropende scholen en dat men vanuit school gevraagd wordt zich te laten testen.’

Een woordvoerder van GGD Gelderland Zuid laat weten ‘niet opvallend veel kinderen’ te testen. ‘We krijgen wel veel vragen om kinderen te testen, maar dit leidt niet zonder meer tot een test. Vaak blijkt het – afgaand op de symptomen - niet nodig of heeft het geen zin.’

Overigens krijg je van de GGD geen schriftelijke uitslag van een test. De communicatie hierover is dus een kwestie van vertrouwen.