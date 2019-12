Mag België eindelijk weten of Delphine de buitenechtelijke dochter van koning Albert is?

De Belgische Delphine Boël probeert al jaren erkend te worden als dochter van koning Albert II. Beeld Belga

Eigenlijk weet iedereen al dat het voormalige Belgische staatshoofd de biologische vader is van Delphine Boël. Albert had in de jaren zestig een buitenechtelijke relatie met barones Sybille de Selys Longchamps. Zij werd zwanger, maar omdat Sybille tijdens de geboorte nog steeds was getrouwd met de schatrijke industrieel Jacques Boël, was deze volgens de wet automatisch de vader. Vervolgens ging Albert wel met het meisje op vakantie, liet zich door haar ‘papillon’ noemen, en stuurde met Kerst en op haar verjaardag cadeautjes.

Pas toen een journalist in 1999 de bloedband tussen de twee onthulde, stopte Albert daarmee. In het openbaar zei de koning dat hij en koningin Paola een huwelijkscrisis hadden overwonnen, en deze pijnlijke periode achter zich wilden laten. Achter de schermen ontkende hij tegenover Delphine dat hij haar vader was, en zei geen contact meer te willen.

Koning Albert blijft strijden tegen de erkenning. Beeld Belga

Daar liet de gekwetste Delphine het niet bij zitten. Een lange, slepende juridische kwestie was geboren. Vorig jaar besloot het Hof van Beroep dat koning Albert zijn dna moest afstaan. Weigerde hij dat, dan moest hij een dwangsom van 5.000 euro per dag betalen – op jaarbasis bijna het dubbele van de dotatie waar de vorst recht op heeft. In een ultieme poging het tij te keren, stapte Albert naar het Hof van Cassatie. Hij liet wel zijn dna analyseren, maar dwong af dat de uitslag geheim zou blijven totdat dit hof uitspraak doet. En dat eindoordeel komt vrijdag.

Er zijn twee mogelijkheden: ofwel Cassatie verbreekt de uitspraak van het Hof van Beroep, en dan mag de hele zaak nog eens dunnetjes worden overgedaan door een andere rechtbank, ofwel Cassatie ziet geen reden om het arrest te verbreken. In dat geval kan de enveloppe met de dna-uitslag uit de kluis worden gehaald.

Koning Albert II en zijn vrouw, koningin Paola. Beeld Belga

Het is geen verrassing wat daarin staat, want, zo redeneren Belgische media, als Albert de vader niet is, had hij de boel al lang kunnen afsluiten. Het zou koningin Paola zijn die pertinent niet wil dat Delphine als dochter van haar man wordt erkend.

Delphine lijkt ondertussen ook weinig te kunnen winnen. Vaderliefde zal uitblijven, de titel van prinses kan ze niet krijgen, ze komt niet in aanmerking voor de troon, en Jacques Boël was vele malen rijker dan koning Albert. Het is haar, aldus haar advocaat, alleen te doen om die erkenning. Dat de man die er in haar jeugd zo vaak was, echt haar vader is.