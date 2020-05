Madurodam op 1,5 meter: ‘Toch anders dan in de supermarkt. Mensen zijn hier meer ontspannen’

Op alle paden in Madurodam zijn oranje en roze hartjes gespoten op 2 meter afstand van elkaar die de looprichting aangeven. Beeld Marcel van den Bergh / de Volkskrant

De molens in de Beemster draaien alsof er nooit iets gebeurd is. Over de landingsbanen van Schiphol taxiën vliegtuigen, op het Binnenhof drommen mensen samen. Dat kan alleen in Madurodam, Nederland op zijn kleinst.

Ruim negen weken stonden de molens en de vliegtuigen hier stil. Sinds dit weekeinde zijn bezoekers weer welkom. Eindelijk, zegt directeur Joris van Dijk. ‘Zo kunnen mensen de zorgen van alledag weer even vergeten.’

De heropening gaat behoedzaam, als een schaatser die het eerste ijs test. Zaterdag wordt in Madurodam proef gedraaid met abonnementhouders en familieleden van medewerkers. Alles gaat volgens de regels van het Nieuwe Normaal van de 1,5-meterattractieparken.

Op alle paden zijn oranje en roze hartjes gespoten op 2 meter afstand van elkaar die de looprichting aangeven. Her en der staan dispensers met desinfectiemiddel, op de toiletten zijn wc’s om en om afgesloten, voor de kassa hangen kuchschermen.

Puzzel

Het was een hele puzzel, zegt Van Dijk: hoe zorg je ervoor dat mensen de richtlijnen volgen en toch niet in de stress schieten door rood-witte linten en waarschuwingsborden? ‘Daarom hebben wij voor hartjes op de paden gekozen in plaats van pijlen’, legt hij uit. Dat oogt toch wat vriendelijker. ‘En nu maar zien of het werkt.’

Voorlopig wel, luidt de conclusie van de eerste bezoekers. Het is af en toe lastig de kleintjes in het gareel te houden, zegt Jan Kralt uit Noordwijk, die met zijn vrouw en vier kinderen tot de gelukkigen behoort. ‘Maar je merkt dat mensen rekening met elkaar houden. Het is toch anders dan in de supermarkt. Mensen zijn hier meer ontspannen.’

Geertje Janssen, moeder van twee kleine kinderen uit Den Haag, vindt het zelfs ‘superrelaxed’. Ze hebben een abonnement op Madurodam. ‘Mijn kinderen hebben een vaste route: eerst naar de blusboot, dan de sluisjes bedienen en tot slot een Mars halen bij de Marsfabriek.’

Normaal is het veel drukker, zegt Janssen, terwijl haar zoons de Oosterscheldekering in werking zetten. Nu hebben ze alle ruimte. Geen wonder: deze zaterdag zijn er maximaal vierhonderd bezoekers binnen, terwijl Madurodam op een topdag ruim zevenduizend mensen kan ontvangen. Ze waren er ook wel aan toe, zucht Janssen. ‘We zijn uitgekeken op de speeltuinen in de buurt.’

Alle medewerkers van Madurodam zijn in oranje hesjes gestoken. Beeld Marcel van den Bergh / de Volkskrant

In een poging terug te keren naar de normaliteit openen veel attractieparken weer voorzichtig hun poorten. De Efteling, de Apenheul, Burger’s Zoo en Diergaarde Blijdorp gaan deze week open. Artis en Ouwehands gingen al voor. Het Openluchtmuseum, Slagharen en Walibi volgen later. De belangstelling is groot: de Efteling is tot en met Pinksteren volgeboekt.

Dat is goed nieuws voor Nederland en de pretparkenbranche, zegt Kees Klesman, directeur van de Club van Elf, de belangenvereniging van attractieparken. Maar het verlies van de afgelopen maanden kan niet meer worden goedgemaakt, benadrukt hij. ‘Attractieparken hebben 140 miljoen euro omzet gemist. Dat is veel geld.’ Onder de 1,5-meterregel kunnen attractieparken en dierentuinen maar een beperkt aantal bezoekers toelaten. ‘Sommige parken draaien op 20 tot 30 procent van hun capaciteit. Het verlies loopt alleen maar verder op. Daar moet compensatie voor komen.’

Volkscultuur

Attractieparken zijn onderdeel van de Nederlandse volkscultuur, aldus Goof Lukken, docent vrijetijdsmanagement aan Breda University: nergens is de dichtheid en de variatie in pretparken zo groot als bij ons. Een Nederlands gezin bezoekt gemiddeld 2,3 keer per jaar een attractiepark, de grootste parken trekken jaarlijks samen 27 miljoen bezoekers.

Belangrijker nog dan de attracties is het sociale aspect dat eromheen hangt, aldus Lukken. ‘Samen iets beleven met de familie, tijd maken voor elkaar, dat is de kern van een bezoek aan een attractiepark. Dat is door de coronacrisis abrupt tot een einde gekomen.’

Bang dat er parken zullen omvallen is Lukken niet. ‘Het zijn sterke bedrijven. Wat we wel zullen zien, is dat er komend jaar minder geld zal zijn voor nieuwe investeringen. We zullen volgend jaar minder verwend worden met vernieuwingen.’

Dat zijn zorgen voor later. Voorlopig is Madurodam-directeur Van Dijk allang blij dat hij weer bezoekers kan ontvangen. Dat zal in stapjes gaan, legt hij uit. Vanaf maandag worden zeshonderd bezoekers toegelaten. ‘Dat gaan we geleidelijk opbouwen. We willen zien hoe het loopt en tot hoeveel bezoekers het voor iedereen nog leuk blijft.’

Madurodam-directeur Joris van Dijk verwacht dat Madurodam onder de 1,5-meterregel maximaal drieduizend bezoekers per dag kan ontvangen, ruim de helft minder dan normaal. Beeld Marcel van den Bergh / de Volkskrant

Net als voor alle pretparken geldt dat reserveren vooraf verplicht is. Van Dijk verwacht dat Madurodam onder de 1,5-meterregel maximaal drieduizend bezoekers per dag kan ontvangen, ruim de helft minder dan normaal.

Het voelde een beetje gek om na een maandenlange lockdown een pretpark te bezoeken, zegt Esther van Vloten uit Uithoorn, die met man en twee kinderen staat uit te puffen naast de Hollandse wafelkraam. ‘Maar er is goed over nagedacht. En het is toch wel prettig er even uit te zijn.’

Voor Romano Berkel, medewerker gastenontvangst, is de proef geslaagd. ‘Al moet ik nog zien hoe het gaat als er meer mensen zijn.’ Hij en zijn collega’s, alom opvallend aanwezig in oranje hesjes, zijn erop getraind mensen aan te spreken die geen afstand houden. Het was nauwelijks nodig. ‘Mensen nemen zelf hun verantwoordelijkheid.’

Romano heeft wel wat verbeterpuntjes genoteerd. Zoals bordjes bij overdekte attracties om erop te wijzen waar mensen moeten wachten. ‘Maar ik heb alweer lachende gezichten gezien, dus dat is goed.’