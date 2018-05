Maduro wint verkiezing Venezuela; oppositie erkent uitslag niet

De kiescommissie besloot op het laatste moment dat de stemlokalen enkele uren langer open zouden blijven. Volgens een woordvoerder stonden er bij sommige stembureaus nog lange rijen met mensen die hun stem nog moesten uitbrengen. Toch was de opkomst laag. De kiescommissie spreekt van 46 procent, volgens de oppositiepartijen is dat zelfs nog een stuk minder.

Manipulatie van de uitslag

De oppositie was fel gekant tegen langer openblijven. Volgen hen vergrootte dat alleen maar de kans op manipulatie van de uitslag in het voordeel van Maduro. Ze spreekt van een extreem lage opkomst. Het 'Frente Amplio' (Breed Front), een pas opgerichte beweging met vertegenwoordigers uit politieke partijen, universiteiten en ngo's, heeft het over 30 procent. De Groep van Lima, het verbond van veertien Amerikaanse en Caraïbische landen dat een vreedzaam einde wil aan de crisis in Venezuela, legde de opkomst met 17 procent van de 20,5 miljoen kiesgerechtigden zelfs nog fors lager.

Ook klaagde de oppositie over de vele onrechtmatigheden. De grootste uitdager van Maduro, Henri Falcón, sprak al vrij snel van honderden klachten en ook de evangelische predikant Javier Bertucci sprak enkele uren voor het sluiten van de stembussen van zeker 1.400 gedocumenteerde en aan de nationale kiesraad overgemaakte (CNE) onregelmatigheden. Volgens hem zal dat aantal nog oplopen tot ruim 2.000.

Weinig uitdagers

Alle voortekenen wezen al op een herverkiezing van het huidige staatshoofd, hoewel het olierijke land onder Maduro ten prooi is gevallen aan een enorme schaarste aan goederen en slechte economische omstandigheden. Maar Maduro had weinig uitdagers. De belangrijkste politieke tegenstanders van de linkse president zitten in de gevangenis, zijn gevlucht of mogen geen politiek ambt uitoefenen. Bovendien boycotte de oppositiecoalitie MUD (Tafel van de Democratische Eenheid) de verkiezingen, omdat ze vreesde voor fraude.

Ook de VS hebben verklaard de uitslag niet te zullen erkennen. Dat zei de onderminister van Buitenlandse Zaken John Sullivan nog voordat de uitslag bekend was gemaakt. De VS overwegen economische sancties tegen Venezuela op het gebied van olie. Maandag worden de verkiezingsuitslag en eventuele sancties besproken tijdens een vergadering van de G20 in de Argentijnse hoofdstad Buenos Aires.