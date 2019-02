Maduro sluit grens met Brazilië, 1 dag voor dreigende noodhulpconfrontatie

President Maduro overlegt met hoge militairen in de hoofdstad Caracas. Beeld REUTERS

Oppositieleider Juan Guaidó, die zichzelf heeft uitgeroepen tot interim-president, is op weg naar een grensstad met Colombia. Hij heeft zijn aanhangers opgeroepen om zaterdag Amerikaanse noodhulp het land binnen te brengen.

Maduro besloot eerder deze week het lucht- en zeevaartverkeer te blokkeren met Aruba, Bonaire en Curaçao, waar donderdag voedsel en medicijnen aankwamen uit Miami. De president ontkent dat er sprake is van een humanitaire ramp in Venezuela, terwijl het land al jaren wordt geteisterd door voedsel- en medicijntekorten als gevolg van de economische achteruitgang.

Internationale misdaad

De president zei alles te doen om te voorkomen dat vrijwilligers de Amerikaanse noodhulp de grens over te brengen. Hij haalde uit naar de Amerikaanse regering. ‘Zij begaan een internationale misdaad omdat zij een militaire invasie ondersteunen’, aldus Maduro. ‘De VS wilden onrust veroorzaken in ons land, maar zijn hierin niet geslaagd.’

Volgens de president maakt de Amerikaanse noodhulp deel uit van een coup om Guaidó aan de macht te brengen. In Cúcuta hebben zich onder anderen Venezolaanse bannelingen verzameld die hopen dat de confrontatie zaterdag op een nederlaag uitloopt voor Maduro. Ook wordt er vrijdag een groot concert gehouden, georganiseerd door miljardair Richard Branson, om geld in te zamelen voor hulp aan de Venezolanen.

Venezolaanse soldaten bij de ingang van de Tienditas-brug die het land verbindt met Colombia. Hier is veel noodhulp verzameld, voornamelijk uit de VS. Beeld AP

Blokkade parlementsleden

Guaidó vertrok ondertussen met zo’n tachtig parlementariërs naar de grensovergang met Colombia, dat zo’n 800 kilometer van de Venezolaanse hoofdstad Caracas ligt. Zoals werd verwacht probeerden militairen en gardisten, die op de route diverse blokkades hadden opgeworpen, de parlementsleden te stoppen. Bij een tunnelingang op zo’n 100 kilometer van Caracas werd een vrachtwagen geplaatst.

Na een confrontatie met de soldaten, die traangas gebruikten, konden sommige auto’s en bussen doorrijden. Guaidó bevond zich in een van de voertuigen. Waar hij zich nu bevindt, wordt door de oppositie geheim gehouden. ‘Wij hebben maar één doel’, aldus parlementariër Mariela Magallanes, die na een paar uur kon doorrijden. ‘En dat is de grens bereiken. Humanitaire hulp is een noodzaak.’

Een vliegtuig met voedsel en medicijnen bestemd voor de Venezolaanse bevolking kwam donderdag aan op de luchthaven van Curaçao. Beeld AFP

‘Ellende gestort’

Terwijl het leger nog achter Maduro staat, deed een voormalig steunpilaar van het Chávez-regime, Hugo Carvajal, een oproep aan de militairen om de kant van Guaidó te kiezen. ‘Wij kunnen niet toestaan dat het leger de grootste collaborateur wordt van een dictatoriaal regime dat het volk in ellende heeft gestort.’ De oud-generaal leidde zo’n tien jaar lang de militaire inlichtingendienst onder de voorganger van Maduro. Carvajal brak twee jaar geleden met Maduro.

De Internationale Organisatie voor Migratie (IOM) maakte vrijdag bekend dat 3,4 miljoen Venezolanen nu de slechte economische situatie in het land zijn ontvlucht. Volgens de VN-organisatie bevinden zich 2,7 miljoen van hen in Zuid-Amerika en het Caribisch gebied, waaronder de Antillen. Colombia heeft de meeste vluchtelingen opgevangen, 1,1 miljoen, gevolgd door Peru met meer dan een half miljoen.