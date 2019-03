Maduro roept op tot massale protestdag tegen oppositie: ‘Een gestoorde minderheid’

President Maduro dinsdag tijdens een militaire ceremonie in Caracas. Beeld AFP

Maduro haalde dinsdag hard uit naar zijn tegenstanders, een dag nadat oppositieleider Juan Guáido was teruggekeerd na een bezoek aan diverse landen in de regio. Guáido, die triomfantelijk werd onthaald in Caracas, zette Maduro ook onder druk door de miljoenen werknemers van staatsbedrijven op te roepen in staking te gaan.

Maduro reageerde aanvankelijk niet op de terugkeer van Guáido en diens pogingen om de staatswerknemers, een steunpilaar van de regering, los te weken. Maar tijdens een ceremonie in een kazerne noemde hij de oppositieleider en zijn aanhangers een ‘gestoorde minderheid’. Maduro waarschuwde dat hij niet zou toelaten dat ‘wie dan ook de vrede verstoort’. De president noemde de demonstratie van zijn aanhangers zaterdag een ‘anti-imperialistisch’ protest.

‘De gestoorde minderheid volhardt in hun verbittering’, aldus Maduro op de bijeenkomst ter gelegenheid van de zesde verjaardag van de dood van zijn voorganger Hugo Chavez. ‘Wij zullen ze verslaan, wees daarvan overtuigd. Wij zullen ze stoppen. Wij gaan het doen voor Chavez, voor de grote geschiedenis van dit land.’ Onder de aanwezigen waren veel militairen. Maduro laat zich voortdurend zien bij militaire bijeenkomsten en oefeningen, onder andere om de oppositie te laten zien dat het leger nog altijd achter hem staat.

Oppositieleider Juan Guáido na zijn onderhoud met vakbondsleiders, bedoeld om een staking van de grond te krijgen van werknemers van de staatsbedrijven. Beeld AFP

Nieuwe sancties VS

Op zijn beurt daagde Guáido, die inmiddels door vijftig landen wordt erkend als Venezuela’s rechtmatige president, Maduro en zijn regime uit. ‘Zij dachten dat aan de druk een einde was gekomen’, aldus Guáido over oppositieprotesten die, na de mislukte poging om hulpgoederen het land in te krijgen, leken af te nemen. ‘Maar zij moeten weten dat de druk pas is begonnen.’ Guáido sprak na overleg met vakbonden bij de staatsbedrijven om een staking van de grond te krijgen.

Terwijl de twee rivalen hun aanhangers proberen te mobiliseren, zetten de VS alles op alles om Maduro nog verder de duimschroeven aan te draaien. President Trumps nationale veiligheidsadviseur John Bolton zei dat wordt gekeken naar nieuwe financiële sancties. ‘Wij kijken naar nieuwe maatregelen om zijn regime het geld te onthouden dat hij nodig heeft om aan de macht te blijven’, aldus Bolton.

De strafmaatregelen moeten bovenop de sancties komen die Washington al heeft uitgevaardigd tegen de oliesector, de belangrijkste inkomstenbron van Venezuela. Ook werden tegoeden in de VS van de regering-Maduro bevroren. Elliott Abrams, Amerika’s speciale afgevaardigde voor Venezuela, betwijfelde of er nog een rol was weggelegd voor Maduro in democratische verkiezingen. ‘Hij had de gelegenheid om aan een democratisch Venezuela te werken’, aldus Abrams. ‘Maar hij heeft het niet gedaan.’