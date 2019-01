Maduro legt ultimatum Europese landen naast zich neer

Venezolanen vrijdag in Caracas, waar de zelfbenoemde interim-president van Venezuela Juan Guaidó een toespraak gaf. Beeld EPA

‘Niemand heeft het recht ons een ultimatum te stellen’, zei de belaagde president echter in een vraaggesprek met de Turkse televisie. Volgens minister Stef Blok van Buitenlandse Zaken konden de EU-landen het niet eens worden over een gemeenschappelijke aanpak van Venezuela. Daarom heeft een aantal lidstaten besloten zelf een ultimatum aan Maduro te formuleren.

Guaidó riep zichzelf afgelopen week met steun van het door Maduro buitenspel gezette parlement uit tot interim-president. Volgens de oppositie en buitenlandse waarnemers is er op grote schaal fraude gepleegd bij de herverkiezing van Maduro als president in mei vorig jaar. De oppositie verwijt hem ook dat hij het land economisch aan de grond heeft gebracht: de inflatie bedraagt momenteel ongeveer twee miljoen procent per jaar.

Rusland en China

De Verenigde Staten, Canada en enkele Latijns-Amerikaanse landen hebben Guaidó inmiddels erkend als president, maar tot nog toe aarzelden de EU-landen. Rusland en China steunen Maduro. Beide landen hebben miljarden aan leningen uitstaan in Venezuela, maar zij hebben ook ernstige bezwaren tegen buitenlandse bemoeienis met de interne politieke problemen van landen.

Mike Pompeo, de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, riep de leden van de VN-Veiligheidsraad zaterdag op zich achter de Venezolaanse oppositieleider Juan Guaidó te scharen.

‘Nu is het tijd om een kant te kiezen in Venezuela. Geen getreuzel meer, geen spelletjes spelen’, zei Pompeo op een bijeenkomst van de Veiligheidsraad die op verzoek van de VS werd gehouden. ‘Of je steunt de democratische krachten of je zit in het kamp van Maduro en zijn puinhoop.’

Rusland, dat vierkant achter Maduro staat, was verbolgen over het bijeenroepen van de Veiligheidsraad. ‘Venezuela vormt geen bedreiging voor de vrede en veiligheid’, betoogde de Russische ambassadeur Vasili Nebenzja. ‘Als iets een bedreiging voor de vrede en veiligheid vormt dan is het de schaamteloze en agressieve actie van de VS en hun bondgenoten met het doel de rechtmatig gekozen president van Venezuela ten val te brengen.’

Militair attaché

Het stond van meet af aan wel vast dat de bijeenkomst van de Veiligheidsraad niet veel zou opleveren. Rusland en China hebben allebei een vetorecht in de V-raad.

Een tegenslag voor Maduro was wel dat de militair attaché van Venezuela in Washington, José Luis Silva, zich dit weekeinde achter Guaidó schaarde. Hij riep zijn ‘broeders in de strijdkrachten’ op zijn voorbeeld te volgen en de oppositieleider te erkennen als president. Maar het is onduidelijk op hoeveel steun hij onder de militairen kan rekenen.