Madeleine Albright (84), de eerste vrouwelijke minister van Buitenlandse Zaken van de VS, overleden

Madeleine Albright in Hotel The Grand, Amsterdam. Beeld Stephan Vanfleteren

Albright was van 1997 tot 2001 minister van Buitenlandse Zaken in de regering van president Bill Clinton. Ze was de eerste vrouw in de Amerikaanse geschiedenis die de positie bekleedde. Voordat ze minister werd, was Albright namens de VS ambassadeur voor de Verenigde Naties.

Een van Albright’s belangrijkste wapenfeiten was het smeden van een internationale NAVO-coalitie om in te grijpen in de Balkanoorlog. Daarnaast zette ze zich, als een van de eerste ministers in het tijdperk na de Koude Oorlog, in voor het terugbrengen van het aantal kernwapens.

Al vroeg was Albright politiek actief. Op haar achttiende werd ze lid van de Democratische partij. Ze begon haar carrière in eerste instantie als journalist bij de Denver Post, waar ze ook haar latere man Joseph Albright ontmoette van wie ze in 1983 scheidde.

In 1976 promoveerde ze aan de Columbia University op de rol van de pers in de Praagse lente waarna ze begon aan een lange carrière bij de Democratische partij die uiteindelijke leidde naar haar ministerschap eind jaren negentig.

Ook na haar carrière bleef Albright actief in het publieke debat. In een interview in de Volkskrant in 2020 sprak ze haar zorgen uit over de internationale positie van de Verenigde Staten onder toenmalig president Donald Trump. Onder zijn bewind vond Albright dat haar land verder afgleed.

Tot kort voor haar dood bleef de oud-minister actief. Nog vorige maand schreef Albright een opinieartikel voor de New York Times waarin ze een invasie van Oekraïne een ‘historische fout’ noemde, de oorlog was toen nog niet uitgebroken.