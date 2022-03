Madeleine Albright (1937-2022): Briljant analist pleitte vurig voor prominente rol VS op wereldtoneel

Madeleine Albright in Hotel The Grand, Amsterdam. Beeld Stephan Vanfleteren

Het kon alleen een vrouw zijn die bedacht dat je ook diplomatie kunt bedrijven via je sieraden. Toen Madeleine Albright nog ambassadeur bij de Verenigde Naties was, noemde Saddam Hoessein haar een ‘ongeëvenaard serpent’. Sindsdien droeg ze tijdens alle bijeenkomsten over Irak een gouden slang op de borst, met ogen van fonkelende diamanten.

Het zegt veel over de vrouw die als meisje van 11 als politiek vluchteling uit toenmalig Tsjechoslowakije in de Verenigde Staten arriveerde, en enkele decennia later de eerste vrouwelijke minister van Buitenlandse Zaken van het land werd: dit was iemand die niet over zich heen liet lopen. Woensdag is Albright op 84-jarige leeftijd overleden aan de gevolgen van kanker.

Albright werd in 1937 in een Joods-Tsjechisch gezin geboren in Praag, en haar familie wist de nazi’s net op tijd te ontvluchten. In 1938, vlak voordat de tanks van Hitler het land binnenreden, vertrok haar familie naar Londen. Na de Tweede Wereldoorlog, in 1948, ontvluchtte het gezin Praag voor een tweede keer – dit maal voor de communisten.

‘Een vrij mens’

Deze bewogen eerste levensjaren legden de basis voor Albright’s indrukwekkende carrière in de internationale politiek. Ze viel als jonge vrouw al op als een briljant analist, en werd later onder president Bill Clinton ambassadeur bij de Verenigde Naties (1993-1997) en minister van Buitenlandse Zaken (1997-2001). Albright zei in een interview dat ze haar land altijd had willen dienen om op deze manier ‘te betalen voor het feit dat ik een vrij mens was’.

Albright studeerde aan het prestigieuze Wellesley College voor meisjes bij Boston, en was op haar 18de al actief voor de Democratische Partij. Ze promoveerde in 1975 op een dissertatie over de Praagse Lente, en haar voormalige hoogleraar Brzezinski, die door president Carter was benoemd tot nationaal veiligheidsadviseur, koos haar als zijn vertegenwoordiger in het Congres. Toen de Republikein Ronald Reagan president werd, stapte ze tijdelijk over op een wetenschappelijke carrière, maar bleef voor de Democratische Partij actief als adviseur op het gebied van buitenlandse politiek.

Albright was ondertussen getrouwd en kreeg een tweeling met Joseph Albright, telg van een schatrijke krantenfamilie, maar hij verliet haar in 1982 voor een andere vrouw. Albright ontdekte overigens pas op 57-jarige leeftijd, toen zij al minister was, door een krantenpublicatie dat ze joods was: haar ouders hadden zich in 1991 bekeerd tot het rooms-katholicisme, en Albright was opgegroeid als katholiek meisje. ‘We hadden het er nooit over’, vertelde ze later in een interview, toen haar gevraagd werd hoe het mogelijk was dat zij, met al haar kennis over Tsjechië en Oost-Europa, dit niet wist.

VS als moreel kompas

Toen Albright (onder Clinton) ambassadeur was bij de Verenigde Naties, concentreerden velen zich, nu de Koude Oorlog was beëindigd, op binnenlandse problemen. Maar Albright was een vurig pleitbezorger voor Amerikaanse betrokkenheid in het buitenland. Ze vond dat de VS als moreel kompas moest dienen, en zag een belangrijke rol voor het land internationale problemen op te lossen.

Zeker toen het oorlog werd in voormalig Joegoslavië, en duizenden Bosnische moslims werden afgeslacht door Servische milities, hamerde Albright op ingrijpen. ‘Ze was als een paard dat gefrustreerd op haar bit beet’, hoorde de krant Washington Post van Tony Gati, indertijd hoofd van de inlichtingendienst van het ministerie van Buitenlandse Zaken. ‘Ze bleef zeggen: ‘We moeten meer doen!’’.

In 1995 greep de Navo in met luchtaanvallen die de Serviërs naar de onderhandelingstafel dwongen. Twee maanden later maakten de vredesakkoorden van Dayton, bemiddeld door de Amerikaanse gezant Richard C. Holbrooke, een einde aan de oorlog. In 1999, toen zij minister van Buitenlandse Zaken was, maakten Navo-aanvallen (die door Time Magazine nog ‘Madeline’s oorlog’ werden genoemd) een einde aan de strijd in Kosovo.

‘Halleluja’, uitbreiding van de Navo

Albright maakte zich ook hard voor de uitbreiding van de Navo met Oost-Europese landen, omdat zij dacht dat de democratische verworvenheden die sinds de val van de Muur waren bereikt, op deze manier zouden verstevigen. ‘Om een oud Centraal-Europees gezegde te citeren: Halleluja!’, zei ze toen in 1998 voor deze uitbreiding werd getekend.

Albright ging later weer lesgeven, schreef meerdere boeken, en is altijd politiek actief gebleven. Ze had veel kritiek op president Trump, die ze de meest ondemocratische president uit de Amerikaanse geschiedenis noemde, en schreef vorige maand nog een opiniestuk in de New York Times waarin ze waarschuwde voor de gevolgen als Poetin Oekraïne zou binnenvallen.

Niet iedereen was onder de indruk van haar carrière. Na haar waren twee van de drie volgende Amerikaanse ministers van Buitenlandse Zaken ook vrouwen, en Albright vond het heerlijk om te vertellen dat één van haar kleinkinderen (toen 7 jaar oud) opmerkte: ‘Zo bijzonder is oma toch niet? Meisjes zijn bijna altijd minister van Buitenlandse Zaken.’