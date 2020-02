Mad Mike wilde zien of de aarde echt rond was, en verongelukte in zijn zelfgebouwde raket

Lees verder

De Amerikaan Mike Hughes bouwt zelf een raket om te controleren of de aarde echt rond is. Een extreem geval, maar in zijn wantrouwen over de wetenschap staat hij zeker niet alleen. Is dat allemaal pure dwaasheid, of ergens ook een beetje gezonde twijfel?

Ontkenners van de ronde aarde congresseerden vorig jaar in Amsterdam. In hun ogen zijn niet zíj de ontkenners, maar al die mensen die niet willen zien dat de aarde plat is.