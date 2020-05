Macrons partij verliest absolute meerderheid: parlementariërs verlaten fractie

Dat zijn partijleden aan het muiten slaan is een gevoelige tik voor Macron, die tijdens de coronacrisis juist hamert op nationale eenheid. Beeld AFP

Samen met tien andere, overwegend linkse parlementariërs richten ze een nieuwe fractie op. Hierdoor houdt La République en Marche (LREM), de partij van Macron, 288 parlementariërs over. Dat is er één te weinig voor een absolute meerderheid in de Assemblée, die bestaat uit 577 députés.

De afsplitsing van de zeven marcheurs, zoals leden van LREM genoemd worden, is een gevoelige tik voor Macron. Sinds het begin van de coronacrisis hamert de president voortdurend op het belang van ‘nationale eenheid’. Dat een aantal van zijn eigen parlementsleden zich juist nu besluit af te scheiden van de regeringspartij, is een veeg teken.

Zijn partijleden slaan aan het muiten terwijl Macron zijn handen vol heeft. Hij is druk met de zeer precaire déconfinement, de afbouw van de lockdown, en neemt op het internationale toneel samen met de Duitse bondskanselier Angela Merkel het voortouw met een voorstel voor een Europees herstelfonds. De afscheiding lijkt de ultieme bevestiging van wat al langer zichtbaar is: het lukt Macron niet de rijen in zijn eigen partij gesloten te houden.

Bondgenoot

Symbolisch mag de nederlaag aanzienlijk zijn; in de parlementaire praktijk verandert er voor Macrons partij weinig. Wetsvoorstellen van LREM worden steevast gesteund door de kleinere centrumpartij Modem, een ‘Macrongezinde’ partij die zich vanaf het begin heeft opgesteld als bondgenoot van de president. De 46 députés van Modem zullen de toekomstige voorstellen van LREM hoogstwaarschijnlijk alsnog aan een meerderheid helpen.

In 2017 kwam Macrons partij met 314 leden in de Assemblée. Dat zij niet allemaal de eindstreep halen onder de vlag van LREM mag geen verrassing heten. En Marche, zoals Macrons groep aanvankelijk heette, was een nieuwe beweging met veel onervaren parlementariërs en politici die zowel van centrum-links als centrum-rechtse partijen afkomstig waren. Sommigen bleken zich toch niet in Macrons project − of zijn verticale bestuursstijl − te kunnen vinden.

Inmiddels zit Macron al drie jaar in het Élysée. Dat een groep parlementariërs de regeringspartij zo ver in zijn presidentstermijn nog de rug toekeert, geeft blijk van een structureel probleem: Macron is als president aanmerkelijk rechtser dan hij tijdens zijn campagne deed voorkomen. Dat leidde eerder onder meer tot het opstappen van milieuminister Nicolas Hulot, een bekende Franse natuurbeschermer.

Onder de dissidente marcheurs die zich nu afsplitsen uit onvrede over de in hun ogen te rechtse koers, bevinden zich prominente vertegenwoordigers van de linkerflank van de partij. Onder meer de wiskundige Cédric Villani, die onlangs uit de partij werd gezet omdat hij het als burgemeesterskandidaat in Parijs opnam tegen de officiële LREM-kandidaat. Zij sluiten zich aan bij de nieuwe fractie Écologie Démocratie Solidarité, die wordt aangevoerd door de voormalig rechterhand van milieuminister Hulot, Matthieu Orphelin. Hij stapte in februari al uit LREM.