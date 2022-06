Macrons partij lijkt grootste te worden bij parlementsverkiezingen in Frankrijk

President Emmanuel Macron verlaat het stemhokje. Beeld Ludovic Marin / AFP

Dat is de voorlopige voorspelling, zondagavond, na afloop van de eerste ronde in de parlementsverkiezingen. Of de coalitie van Macrons partij La République en Marche (LRM) met de hem loyale MoDem en Horizons ook een absolute meerderheid behaalt (289 zetels), is onzeker.

Frankrijk kiest het parlement in twee rondes, waarbij het land is opgedeeld in 577 kiesdistricten. Dat stelsel maakt de prognoses van zondagavond onzeker. Kijkend naar het totaal aantal stemmen gaan het kamp Macron en de linkse alliantie Nupes gelijk op met elk ongeveer 25 procent van de stemmen. Maar elk van de 577 districten levert slechts één parlementslid. Hoe het aantal stemmen zich in zetels vertaalt, is met dat systeem moeilijk te voorspellen.

Peilingsbureau Ipsos-Sopra Steria voorspelde zondagavond naar aanleiding van de eerste resultaten 255 tot 295 zetels voor de coalitie van de president. Zijn eigen partij LRM zou daarbinnen met 189-219 de grootste partij in het parlement blijven. Maar mogelijk haalt de coalitie geen absolute meerderheid. Dat is een zeldzaamheid in Frankrijk, waar sinds 2002 de parlements- en presidentsverkiezingen kort na elkaar plaatsvinden. De net verkozen president kan doorgaans op een royale meerderheid rekenen in het parlement.

Maar voor deze parlementsverkiezingen besloten de belangrijkste vier linkse partijen samen te werken in de alliantie Nupes. Die lijkt nu op een tweede plaats af te stevenen. Volgens dezelfde peiling kunnen ze op 150 tot 190 zetels rekenen. Marine Le Pens Rassemblement National, bij de presidentsverkiezingen in april nog Macrons belangrijkste uitdager, schommelt tussen 20 en 45 zetels.

Aanstaande zondag volgt de tweede en beslissende ronde.