Macrons eigenzinnige kabinet verliest snel aan populariteit na vertrek van weer een minister

De Franse president Macron met links de opgestapte minister Laura Flessel. Foto AFP

De onrust in de Franse regering treft Macron op een moment dat zijn populariteit tot een dieptepunt is gedaald. Uit een opiniepeiling bleek eerder deze week dat slechts 31 procent van de Fransen tevreden is over Macron. Daarmee scoort hij iets slechter dan zijn voorganger. Toen François Hollande even lang aan de macht was als Macron nu, grofweg een jaar en vier maanden, genoot hij de steun van 32 procent van de bevolking.

De beslissing van Flessel heeft volgens een woordvoerder niets te maken met president Macron en zijn beleid. Flessel is ‘geen vrouw voor de politiek’ en wil zich nuttig maken ‘in de maatschappij’. Het aftreden van Flessel verschilt daarin van dat van Nicolas Hulot, de minister van Ecologische Transitie, die opstapte omdat hij het klimaatbeleid van president Macron niet ambitieus genoeg vond.

Parallellen

Toch zijn er parallellen tussen de twee vertrekkers. Flessel en Hulot hadden allebei nauwelijks politieke ervaring toen ze begonnen aan het ministerschap. Wel waren ze bekend en geliefd bij de Franse bevolking: Hulot als presentator van natuurprogramma’s, Flessel als schermster. In opiniepeilingen kwamen ze dikwijls als populairste en een-na-populairste minister uit de bus.

Dat juist deze twee atypische ministers het tussentijds voor gezien houden, is een hard gelag voor Macron. De president koos met opzet voor een aantal populaire, maar onervaren bewindslieden. Met die keuze wilde hij de Fransen tonen dat zijn kabinet niet alleen bestond uit een select groepje elitaire beroepsbestuurders. Dat experiment lijkt uit te draaien op een mislukking.

Macron is niet helemaal van zijn geloof in ‘ministers van het volk’ gevallen. De nieuwe minister van Sport, Roxana Maracineanu, is net als haar voorganger een ex-topsporter. De oud-zwemster behaalde een wereldtitel en een zilveren Olympische medaille.

Andere boeg

Met de vervanging van Hulot gooit Macron het wel over een andere boeg. François de Rugy, de nieuwe man die de ‘ecologische transitie’ moet gaan leiden, is een carrièrepoliticus bij uitstek. De Rugy, die zichzelf een pragmaticus noemt, heeft meer dan 25 jaar politieke ervaring, onder meer als Kamerlid van De Groenen. Sinds 2017 was hij voorzitter van de Assemblée Nationale, de Franse Tweede Kamer.

De keuze voor De Rugy wordt in Frankrijk gezien als een keuze voor stabiliteit. Na het aftreden van Hulot zong de naam van De Rugy al snel rond. Veel opties had Macron dan ook niet. Als hij een minister zou hebben benoemd met een fundamenteel andere visie dan milieuactivist Hulot, was dat hem zonder twijfel op hevige kritiek komen te staan. De Rugy was een van de weinige vooraanstaande écologistes die zich in 2017 achter Macron schaarden.

Stabiliteit

De benoeming van De Rugy heeft ook een keerzijde. De partij van Macron, La Republique En Marche ! (LRM), zou er wel eens minder stabiel van kunnen worden. Nu De Rugy minister wordt, moet hij het voorzitterschap van de Assemblée Nationale neerleggen. Op 12 september stemt de Assemblée over zijn opvolger en Richard Ferrand, nu nog voorzitter van de Tweede Kamerfractie van LRM, is favoriet. Het kan een stoelendans in gang zetten die de onrust in Macrons ministersploeg doet overwaaien naar zijn partij.