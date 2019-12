Macron ziet af van presidents-pensioen

De Franse president Emmanuel Macron. Beeld AFP

Het pensioen van een voormalig president bedraagt maandelijks 6.220 euro bruto. Volgens een wet uit 1955 hebben de leeftijd van de ex-president, de lengte van zijn ambtstermijn of een inkomensgrens geen effect op dat bedrag. Macron besloot om zelf afstand te doen van die wet, maar er ook voor te zorgen dat die niet langer geldt voor toekomstige presidenten. In plaats daarvan zal ook voor hen de pensioenhervorming gelden.

De overheid wil de pensioengerechtigde leeftijd vanaf 2027 verhogen naar 64, om het systeem financieel in evenwicht te brengen. Werknemers die met pensioen gaan vóór deze leeftijd, krijgen minder pensioenuitkering, zij die later stoppen met werken ontvangen een ‘bonus’.

Met de pensioenhervorming wil Macron af van de huidige 42 verschillende pensioenstelsels in Frankrijk. De regering wil naar één uniform puntensysteem en mensen ook aanzetten om langer te werken. Het systeem is volgens de regering ook rechtvaardiger, maar tegenstanders vrezen vooral lagere uitkeringen.

Macron, die zaterdag 42 werd en wiens ambtstermijn loopt tot 2022, heeft ook besloten om in de toekomst niet in de Franse Constitutionele Raad plaats te nemen. De voormalige presidenten zijn levenslang lid van die raad en krijgen daarvoor een vergoeding van 13.500 euro per maand.

In Frankrijk vinden al wekenlang stakingen en betogingen plaats tegen de pensioenhervorming. Zaterdag, op de zeventiende dag van de protesten, riep Macron op tot een ‘wapenstilstand’.