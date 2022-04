Macron wint opnieuw Franse presidentsverkiezingen, verschil met Le Pen veel groter dan verwacht

De Franse president Emmanuel Macron kust zondag een aanhanger als hij in Noord-Frankrijk zijn stem komt uitbrengen. Beeld AFP

Dat Frankrijk zondag een historische verkiezingsdag tegemoet ging, stond op voorhand vast – ongeacht de uitslag. De laatste keer dat een zittende president werd herkozen, is twintig jaar geleden (Jacques Chirac). Tegelijkertijd was de kans op een extreem-rechtse president in Frankrijk niet eerder zo groot. Meer dan ooit stond het land op een tweesprong: zou het kiezen tussen het open, geglobaliseerde Frankrijk van Macron of de gesloten, beschermende natie van Le Pen?

Ondanks dat er zo veel op het spel stond, was de opkomst lager dan in 2017. Om 17.00 uur had 63,23 procent van de kiezers gestemd, vijf jaar geleden was dat 65,30 procent. Er was een groot aantal onthouders.

Hoewel het scenario bekend was – in 2017 troffen Macron en Le Pen elkaar eveneens in de finale van de presidentsverkiezingen – was de uitkomst dit keer een stuk minder zeker. Vijf jaar geleden kreeg Macron een aanzienlijke meerderheid van de kiezers achter zich vanwege hun overtuiging dat ze extreem-rechts uit het Elysée moesten weren. Maar de afgelopen jaren is in Frankrijk de ruimte voor extreem-rechts gegroeid - bijna één op de drie Fransen stemde in de eerste ronde op Le Pen of haar extreem-rechtse concurrent Eric Zemmour.

Le Pen mikte op linkse kiezers met koopkrachtverhaal

Daarnaast wist Le Pen zich in de campagne succesvol te presenteren als dé kandidaat van de koopkracht – het thema bij uitstek dat de Fransen bezighoudt. Met de focus op de sociaal-economische kanten van haar programma probeerde ze teleurgestelde (voormalig) linkse kiezers te verleiden en tegelijkertijd een gematigder gezicht te tonen waarmee een stem op Rassemblement National voor meer Fransen een redelijk alternatief werd.

Bovendien: naast een nog altijd aanwezig anti-extreemrechts sentiment is de afgelopen jaren ook een sterk anti-Macron sentiment ontstaan, met name bij linkse kiezers. Waar hij als relatieve nieuwkomer in 2017 met een boodschap van hoop en nieuw elan een positieve energie wist los te maken, staat Macron voor veel kiezers inmiddels symbool voor de diepe scheidslijn die Frankrijk verdeelt: die tussen winnaars en verliezers van globalisering.

Macron is voor hen de personificatie van het stedelijke, hoogopgeleide, rijke Frankrijk waarmee het goed gaat, die weinig oog heeft voor de minder fortuinlijke Fransen buiten de grote steden die hun levensomstandigheden voortdurend achteruit zien gaan. Of erger nog: als de president die deze ‘achterblijvers’ met een zekere minachting tegemoet treedt.

Le Pen speelde in haar campagne handig in op dat sentiment. Zij zou de president van alle Fransen zijn, beloofde ze in haar toespraak direct na de uitslagen van de eerste verkiezingsronde. Het ‘verscheurde’ Frankrijk zou door haar weer worden gehecht. Tegenover Macrons boodschap van een open samenleving, verbonden met de wereld door vrijhandel en globalisering, stelde zij de belofte van bescherming. President Le Pen zou de Fransen behoeden voor alle gevaren van buiten - immigratie, economische concurrentie, Europese regelgeving.

Ook Macron mikte op linkse kiezers, met onder meer klimaatplannen

Sinds de uitslag van de eerste ronde, twee weken geleden, openden beide kandidaten vooral de jacht op de linkse kiezer. Terwijl vrijwel alle andere presidentskandidaten hun verlies moesten nemen met marginale scores, wist de radicaal-linkse leider Jean-Luc Mélenchon met bijna 22 procent van de stemmen zich als goede derde te positioneren. Macron verplaatste zich sindsdien vooral naar plaatsen waar Mélenchon aan kop ging, waar hij vooral sprak over klimaatbeleid, voorzichtige concessies deed in zijn pensioenplannen, en beloofde afgezonderde regio’s beter aan te sluiten op medische zorg en andere publieke dienstverlening. Le Pen bleef ondertussen doen wat ze al maanden doet: campagne voeren dichtbij de ‘gewone Fransman’, met haar pleidooi voor versteviging van de koopkracht voorop, in een poging die linkse kiezer eveneens te verleiden.

Ondanks de beloftes van beide presidentskandidaten was het zondag voor veel Franse kiezers geen keuze vanuit hoop, maar vanuit vrees voor erger - een keuze tussen pest en cholera, zoals in de aanloop naar de verkiezingen vaak werd gezegd. De nieuwe president van Frankrijk staat daarmee voor een moeilijke opgave: regeren over een diep verdeeld land, dat meer tegen het programma van de tegenstander heeft gekozen dan vóór dat van de nieuwe leider.