‘Macron wilde pas versoepelen bij vijfduizend besmettingen per dag. Nu doet hij het bij 30 duizend’

Als het een beetje meezit, kunnen deze stoelen op 19 mei weer van de stapel. Beeld AFP

Hoe ziet het aangekondigde plan voor de versoepelingen eruit?

‘Volgens het stappenplan komen er om de paar weken nieuwe versoepelingen. Op 3 mei worden de eerste kleine stapjes gezet, zo mag het voorgezet onderwijs dan weer open. Op 19 mei gaan de terrassen open, net als niet-essentiële winkels, musea, theaters en bioscopen. Daarnaast wordt de avondklok verlaat naar 21 uur ‘s avonds. De volgende stap moet op 9 juni worden gezet, dan gaat de avondklok naar 23 uur, mogen cafés en restaurants binnen gasten ontvangen en zijn buitenlandse toeristen met een negatieve test weer welkom.’

‘Voor de versoepelingen van 19 mei houdt Macron nog wel een slag om de arm. De vereiste voor deze stap is een maximum van 400 besmettingen per honderdduizend inwoners. Macron zegt dat hij verwacht dat alle departementen daaraan zullen voldoen, maar op dit moment zitten tien van de 97 Franse departementen boven die richtlijn. Mochten de besmettingen niet snel genoeg dalen, dan denk ik dat de overheid de versoepelingen op regionaal niveau gaat doorvoeren. Als het goed is, komt premier Jean Castex op 10 mei met meer details.’

De lockdown in Frankrijk is nu nog behoorlijk streng. Hoe heb jij het verschil met Nederland ervaren?

‘Ik verhuisde precies naar Frankrijk in het weekend dat hier de derde lockdown begon. De situatie voelde toen redelijk vergelijkbaar met Nederland, alleen de avondklok vond ik vies tegenvallen. De avondklok gaat in Frankrijk om 19 uur ‘s avonds al in, waardoor het me op drukke werkdagen soms zomaar gebeurt dat ik helemaal niet buiten kom. In Nederland kon je makkelijker na je werk nog sporten of iets anders doen.’

Gaan de Fransen overdag juist veel naar buiten?

‘Ik woon in Montmartre, om de hoek van de Sacré-Coeur basiliek, een echte toeristische hotspot. De beroemde trappen bij de kerk zitten in de middag weer steeds voller. Mensen gaan lekker buiten zitten met een drankje en scholieren halen koffie bij de Starbucks. Laatst liep ik op zaterdag rond het middaguur een winkel binnen om een fles wijn te halen. De jongen die in de winkel stond, vroeg of ik een glaasje wilde proeven. Voor ik het wist stonden we daar met een aantal andere klanten gezellig te kletsen en wijn te drinken. Ik vroeg me af of dat zo hoort in een Franse wijnwinkel of dat het een gevolg is van de strenge maatregelen.’

Hoe staat het met het aantal coronabesmettingen in Frankrijk?

‘Frankrijk is net onder de 30 duizend besmettingen per dag gedoken. Maar op de ic-afdelingen is er nog nauwelijks verschil te merken. Dat maakt de versoepelingen die president Macron gisteren aankondigde ook heel opvallend. Hij zei in oktober nog dat Frankrijk pas uit quarantaine kon als er minder dan vijfduizend besmettingen per dag zouden zijn. Nu zitten we op 30 duizend. Macron voert daarbij aan dat je breder moet kijken naar het welzijn van mensen. Een leidinggevende op een ic-afdeling verwoordde het heel mooi in de krant vandaag. Hij zei dat Frankrijk medisch gezien drie weken volledig op slot zou moeten, maar dat zoiets menselijk gezien niet meer haalbaar is.’

Bestaat er veel discussie over de geplande versoepelingen?

‘Ja, omdat het medisch gezien nog niet goed gaat, twijfelen veel mensen of dit wel de juiste beslissing is. Aan de andere kant hebben mensen echt behoefte aan wat meer lucht. Ik denk dat het redelijk vergelijkbaar is met de sfeer in Nederland. Fransen zijn heel erg blij dat ze iets hebben om naar uit te kijken, maar je proeft de zorgen ook wel.’

Misschien kunnen Nederlanders beter nog even wachten met het boeken van een weekje Frankrijk in juni.

‘Het verschilt nogal per regio. Er zijn dus tien departementen waar de besmettingscijfers vrij hoog liggen, maar in sommige andere gebieden gaat het vele malen beter. Ik las dat de burgemeester van Marseille de stad helemaal klaarstoomt om de versoepelingen goed te laten verlopen. Vanaf 19 mei wil hij alle gemeentemusea gratis openstellen, extra ruimte voor terrassen creëren en een deel van de stad autovrij maken.’