Macron wil van Poetin weten wat zijn plannen zijn met Oekraïne

President Macron werd vorige week bekritiseerd omdat hij voor een ‘dialoog’ met Rusland pleitte en vond dat de Europese Unie zijn eigen voorstellen voor de veiligheid in Europa moest ontwikkelen. Frankrijk haastte zich daarna te verklaren dat het geenszins de bedoeling was om de gesprekken tussen de Verenigde Staten en Rusland te doorkruisen. Macron pleit al jaren voor een ‘veeleisende dialoog’ met Poetin, een streven dat tot dusverre niets opleverde.

Dinsdag benadrukten Macron en Scholz nogmaals hun steun aan Oekraïne, alsmede hun vastbeslotenheid om Rusland zwaar te straffen voor een invasie. ‘Als er agressie plaatsvindt, zal er vergelding zijn en de kosten zullen heel hoog zijn’, aldus Macron. Na een gesprek met de Europeanen op maandagavond zei de Amerikaanse president Biden dat de Verenigde Staten en Europa ‘volledig eensgezind zijn’ over zware economische sancties tegen Rusland, als dat land Oekraïne zou aanvallen. Dinsdagavond zei Biden dat hij in zo’n geval ook sancties tegen Poetin persoonlijk overweegt.

Hoewel westerse landen voortdurend hun eenheid benadrukken, vertoont het beeld van eensgezindheid steeds barstjes. Zo wordt Duitsland bekritiseerd omdat het, anders dan andere westerse landen, geen aanvalswapens aan Oekraïne wil leveren. Berlijn blokkeerde zelfs de verkoop van oude Duitse houwitzers door Estland aan Oekraïne. Op de persconferentie van dinsdag zei Scholz dat Duitsland om historische redenen nu eenmaal geen aanvalswapens aan conflictgebieden levert. Maar Duitsland heeft veel gedaan voor ‘de economische en democratische ontwikkeling van Oekraïne’, aldus Scholz. ‘We voelen ons er verantwoordelijk voor dat Oekraïne een land voor de doorvoer van gas blijft. Oekraïne weet dat het op Duitsland kan rekenen’, zei Scholz.

Verregaande sancties

Duitsland is inmiddels bereid om te praten over vergaande sancties, zoals het niet openen van de omstreden gaspijpleiding Nord Stream 2 en de uitsluiting van Rusland van het systeem voor internationaal bankverkeer Swift. Maar in een interview met de Süddeutsche Zeitung zei bondskanselier Scholz ook dat het Westen voorzichtig moet zijn met sancties die de Europese economie grote schade toebrengen.

Volgens persbureau Bloomberg heeft heeft Duitsland er bij de VS op aangedrongen om de energiesector te vrijwaren, als besloten wordt om Rusland van het internationale betalingsverkeer uit te sluiten. Op die manier zou het Russische gas kunnen blijven stromen. Ook andere Europese landen zouden hier op aandringen, aldus Bloomberg op basis van documenten die het zegt te hebben ingezien.

De Britse premier Johnson riep zijn ‘Europese vrienden’ dinsdag op de eenheid te bewaren. ‘Het is absoluut vitaal dat het Westen nu eensgezind is’, aldus Johnson. Als mogelijke sancties noemde hij een verbod op de export van hoogwaardige technologie naar Rusland, onder meer op het gebied van ruimtevaart en kunstmatige intelligentie. Hij noemde de Russische uitsluiting van Swift ‘een zeer krachtig wapen’.

Vicevoorzitter Zjoeravljov van de Russische senaat zei tegen het Russiche persbureau Tass dat Europa in dat geval ook geen Russisch gas meer zal ontvangen. De Verenigde Staten en de Europese Unie werken samen aan noodplannen voor het geval de Russische gaskraan zou worden dichtgedraaid.

‘Riskante scenario's’

Woensdag praten politiek adviseurs van Rusland, Oekraïne, Duitsland en Frankrijk met elkaar in Parijs. In Oekraïne probeerden de autoriteiten de gemoederen te kalmeren. Volgens minister van Defensie Reznikov is er geen reden te geloven dat een Russische invasie aanstaande is. ‘Maakt u zich geen zorgen, slaap lekker’, zei hij. ‘Er is geen reden om uw koffers te pakken.’ Reznikov erkende echter dat er ‘riskante scenario’s zijn, mogelijk en waarschijnlijk in de toekomst’.

Canada maakte dinsdag bekend dat het kinderen en familieleden van diplomaten uit Oekraïne weghaalt, in navolging van de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk. De Europese Unie wil hier nog niet toe overgaan, al wordt de situatie ‘van uur tot uur gemonitord’, zoals de Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken Hoekstra zei.