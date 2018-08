Macron weet zijn ‘koppige Galliërs’ weer tegen zich in het harnas te jagen

Was het een grapje, een politiek statement of een veelzeggende verspreking? In het bijzijn van de Deense koningin Margrethe II typeerde Macron de Fransen woensdag als een volk dat zich steevast verzet tegen verandering. ‘Koppige Galliërs’, noemde de president zijn landgenoten. De ‘Lutherse Denen’ zouden daarentegen wel openstaan voor hervormingen.

De Franse president Emannuel Macron met zijn vrouw en de Deense koningin Margrethe II aan weerszijden. Foto AFP

De opmerking van Macron tijdens een staatsbezoek aan Denemarken houdt de gemoederen in Frankrijk flink bezig. Van links tot rechts reageerden Franse politici verbouwereerd op de teksten van de president. ‘Het is ontoelaatbaar hoe de president de Fransen karikaturiseert en bekritiseert’, zei Laurent Wauquiez, de voorzitter van Les Republicains. ‘Zoals gewoonlijk minacht Macron de Fransen vanuit het buitenland’, twitterde Marine Le Pen, politiek leider van het Rassemblement National.

Macron probeerde de boel snel te sussen. Het was slechts bedoeld als grapje, beweerde de president. ‘Ik houd van het Gallische volk, ik houd van wie we zijn.’ Maar zoals een bekende volkswijsheid wil: in elke grap zit een kern van waarheid. Zo ook in de kwinkslag van Macron. In Denemarken zei de Franse president onder meer ook dat de mentaliteit van de Fransen aan het veranderen is, en ze ‘nu meer openstaan voor het nemen van risico’s’.

Politieke boodschap

Zo kleeft er wel degelijk een politieke boodschap aan de woorden van de Franse president. Het is bovendien niet de eerste keer dat Macron zich in het buitenland beklaagt over de Franse volksaard. In september 2017 zei hij tijdens een toespraak in Athene dat hij zijn hervormingsplannen niet zou laten afremmen door ‘de inactieven’. In augustus van dat jaar zei de president vanuit Boekarest dat ‘de Fransen hervormingen haten’.

Het lijkt erop dat Macron, die verkozen werd met een politieke agenda van grote sociaal-economische hervormingen, zijn buitenlandse toespraken aangrijpt om zijn imago als ‘Grote Hervormer’ te onderstrepen. In Denemarken sprak de president vol lof over het Deense systeem van flexicurity, een arbeidsmarktmodel met geringe ontslagbescherming en een hoge sociale zekerheid.

De flexibilisering van de arbeidsmarkt was een van de eerste grote hervormingen die Macron in eigen land doorvoerde, sinds zijn aantreden als president. Zoals veel van Macrons plannen stuitte de hervorming op hevig verzet van de traditioneel machtige vakbonden. Dat gold ook voor de hervorming van de spoorwegen, afgelopen voorjaar. Voor het komende jaar staan in Frankrijk onder meer hervormingen van de zorg en het pensioenstelsel op de agenda.