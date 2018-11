Macron wast Bin Salman de oren op G20-top

De Saoedische kroonprins Bin Salman v (links) en Vladimir Poetin (rechts) groeten elkaar hartelijk tijdens de G20 top in Buenos Aires. Beeld AFP

De leiders van de twintig grootste economieën ter wereld kwamen vrijdag aan in Buenos Aires voor de jaarlijkse top die dit jaar wordt overschaduwd door de handelsoorlog tussen China en de Verenigde Staten. Ook de Nederlandse premier Mark Rutte en koningin Máxima zijn als niet-G20-lid aangeschoven voor de bijeenkomst die jaarlijks wordt georganiseerd sinds 2008 – het hoogtepunt van de mondiale financiële crisis.

De komst van Bin Salman naar Argentinië werd door de aanwezigen zichtbaar als ongemakkelijk ervaren. Op de officiële groepsfoto staat de kroonprins helemaal aan de zijkant, direct daarna verliet hij het podium zonder iemand te spreken of handen te schudden. De Saoedische kroonprins toog naar Argentinië als onderdeel van een charmeoffensief om zijn internationale isolement te doorbreken waarin hij verkeert sinds hij wordt verdacht van betrokkenheid bij de moord op Khashoggi afgelopen oktober in het Saoedische consulaat in Istanbul.

High five Poetin

Toch wordt Bin Salman later in de zaal van het congrescentrum hartelijk begroet door de Russische president Vladimir Poetin met een high five. Ook spreekt hij de Chinese president Xi Jinping, de Indiase premier Modi en de Britse premier Theresa May die al vooraf had aangekondigd de kroonprins te willen aanspreken over zowel Khashoggi als de Saoedische bombardementen in Jemen. Steeds meer landen roepen op tot beëindiging van de door Saoedi-Arabië geleide coalitie tegen de Houthi-opstandelingen in Jemen nu de humanitaire situatie in het land met de dag verslechtert. Het Verenigd Koninkrijk is met de Verenigde Staten een van de belangrijkste wapenleveranciers voor de Saoedische bombardementen.

Macron en Bin Salman spraken elkaar vijf minuten in de wandelgangen. Op videobeelden is te zien dat ze fluisterend een gesprek voeren, waarbij Macron de kroonprins streng aankijkt en Bin Salman instemmend knikt en af en toe ‘schaamtevol’ lacht. Volgens een woordvoerder van het Élysée wilde Macron duidelijk maken dat Europa een eensgezinde boodschap wil afgeven. ‘Het slaat nergens op om 48 uur lang een kat-en-muisspelletje te spelen. Als we hier toch aan tafel zitten, laten we dan eerlijk en niet toegeeflijk zijn’, aldus een woordvoerder.

Handelsoorlog China en VS

Het belangrijkste onderwerp op de agenda dit jaar is protectionisme waarbij de handelsoorlog tussen China en de Verenigde Staten centraal staat. Reikhalzend wordt daarom uitgekeken naar het diner dat de Chinese president Xi Jinping en de Amerikaanse president Donald Trump zaterdag samen zullen hebben. China hoopt Trump nog steeds van het idee af te kunnen brengen om de importtarieven op Chinese producten ter waarde van 200 miljard dollar te verhogen.

Gastland Argentinië heeft zelf ook een belangrijke handelsrelatie met China dat de belangrijkste importeur is van zijn landbouwproducten. Argentijnse afgevaardigden lieten vrijdag al doorschemeren niet op een lijn te zitten met de VS die China hardop beschuldigen van ‘roofzuchtige’ handelspraktijken waaronder diefstal van intellectueel eigendom. Een woordvoerder van de Argentijnse premier Mauricio Macri zei dat het woord ‘roofzuchtig’ geen recht doet aan de Argentijnse relatie met Beijing.

Het is volgens analisten niet waarschijnlijk dat er zondag een slotverklaring komt die door alle regeringsleiders kan worden getekend. Ook de Russische annexatie van de Zee van Azov die Oekraïne economisch afsnijdt, deze week heeft de verhoudingen geen goed gedaan. EU-voorzitter Donald Tusk kondigde al aan de sancties tegen Rusland te willen uitbreiden.