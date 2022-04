‘Macron wacht nu de moeilijke taak om een diep verdeeld land te verenigen’

Aanhangers van Macron vieren de overwinning in Parijs. Beeld AP

Dag Eline, de overwinning van Macron viel groter uit dan verwacht en Europese leiders waren er als de kippen bij om hem te feliciteren. Toch heeft Macron het een stuk slechter gedaan dan vijf jaar geleden. Is dit wel echt een overwinning voor hem?

‘Macron heeft een overtuigende meerderheid behaald, en de afstand met Le Pen is groter dan verwacht. Maar het was inderdaad een beperkt feestje gisteravond. In 2017 was Macron een relatieve nieuwkomer die veel positieve energie los wist te maken, een stem op hem was een hoopvolle stem. Nu is het voor veel kiezers een stem op de minste van twee kwaden.

‘Ik was van plan om rond half elf ’s avonds nog even bij de Eiffeltoren te kijken, waar de aanhangers van Macron bijeen waren, maar toen was het daar al aan het leeglopen. Ook Macron zelf was in zijn speech vrij ingetogen over zijn overwinning, want die heeft nogal wat kanttekeningen. Behalve dat hij voor veel mensen een tegen-stem was, was de opkomst laag, is zijn score lager dan vijf jaar geleden, en is extreem-rechts in Frankrijk verder gegroeid.

‘Maar dat in een groot deel van Europa met enthousiasme is gereageerd op zijn overwinning, is begrijpelijk. Los van die kanttekeningen is het voor de EU een wereld van verschil of ze met president Macron of president Le Pen te maken hebben. Le Pen wil het Franse recht boven het Europees recht verheffen en wil van de euro af. Onder haar leiding zou Frankrijk in de EU het Hongarije van Orbán achterna gaan.’

- Beeld -

Hoe komt het dat Macron het beter heeft gedaan dan verwacht, heeft hij de linkse kiezers kunnen overtuigen?

‘Ik denk dat het vooral laat zien dat de angst voor extreemrechts groter is dan het anti-Macronsentiment. Tegelijkertijd is er sinds de eerste ronde een heuse jacht op de linkse kiezer geweest. Macron is veel meer dan voor de eerste ronde op pad geweest, met name naar plekken waar kiezers overwegend op de radicaal linkse Jean-Luc Mélenchon hadden gestemd. Hij heeft meer nadruk gelegd op klimaatbeleid en onder meer toezeggingen gedaan over de verhoging van de pensioenleeftijd om hen te overtuigen.’

De opkomst was met zo’n 72 procent ronduit laag. Wat zegt dat over deze verkiezingen?

‘Dat zal voor Macron zeker een zorg zijn, ook al volgt het een langere trend van dalende opkomstcijfers. De presidentsverkiezingen zijn de belangrijkste voor de Fransen, dus het zegt wel wat dat dat probleem ook hier speelt. Uit kiezersonderzoek blijkt dat veel kiezers zich door beide kandidaten niet vertegenwoordigd voelden, dat zie je terug in de opkomst. Niet stemmen is voor een deel van de thuisblijvers een manier om hun onvrede uit te drukken.

‘Macron erkende dat ook in zijn overwinningsspeech. Hij zei een president voor alle Fransen te willen zijn, en niemand achter te laten. Voor de zomer wil hij een koopkrachtwet invoeren, waarin onder andere de pensioenen verhoogd worden, dat is een duidelijk teken aan Fransen die om die reden op Le Pen stemden. Tegelijkertijd had hij ook een boodschap voor linkse kiezers: Frankrijk moet een koploper worden in klimaatbeleid.’

In juni zijn er alweer parlementsverkiezingen, wat kunnen we daarvan verwachten?

‘Mélenchon kondigt die verkiezingen nu al aan als een derde ronde. Hij zei voor de uitslag van zondag al dat hij premier wil worden, ongeacht wie van de twee het presidentschap zou krijgen. Dat hoopt hij met een goede uitslag bij de parlementsverkiezingen te kunnen afdwingen.

‘Le Pen keek gisteren ook al vooruit naar juni. Het grote aantal stemmen van gisteren vierde zij als een overwinning, met een goed resultaat in juni hoopt ze tegenwicht te kunnen bieden aan Macron. Het is afwachten of dat lukt, de parlementsverkiezingen zijn in Frankrijk in twee rondes op districtsniveau. In het verleden zag je dat het aandeel zetels voor Le Pen daardoor achter bleef bij het percentage stemmen dat ze haalde.

‘In 2017 won Macron meteen een meerderheid in het parlement. Als dat nu niet lukt en Mélenchon een goed resultaat boekt, moeten ze mogelijk samenwerken terwijl ze ver uit elkaar staan. Macron heeft zelf het politieke midden opgeblazen, waardoor de enig overgebleven oppositie op de flanken zit. Hem wacht nu de moeilijke taak om een diep verdeeld land te verenigen.’