Macron verzekert Libanese bevolking: ‘Hulp zal niet in corrupte handen vallen, ik ben hier om ú te helpen’

Lees ook

Politie zet traangas in bij rellen in Libanon, politie houdt zestien havenmedewerkers aan

In Beiroet zijn donderdagavond rellen uitgebroken nadat tientallen betogers de straat opgingen uit woede over de dodelijke explosie. Daarbij kwam het tussen confrontaties tussen de demonstranten en de politie.

Groot wantrouwen onder Libanezen

Kom bij de bewoners van Beiroet niet aan met het verhaal dat er toevallig een loods met ammoniumnitraat is ontploft. ‘Dit was een bijna strategische explosie.’

Ooggetuigenverslag van explosie Beiroet: ‘De klap die volgt, bezorgt mij hoofdpijn en suizende oren’

Verslaggever Ana van Es zat midden in de chaos. Een ooggetuigenverslag.

Telefonisch vertelde ze later hoe ze terugkeerde naar haar huis in apocalyptisch Beiroet. ‘Je kunt deze gang van zaken gerust zien als een symbool voor alle politieke en bestuurlijke chaos in Libanon.’

Explosie in Beiroet is een rampenrecept dat wij allen hebben samengesteld

De explosie in Beiroet deze week toont aan wat er ontstaat als havencorruptie en de internationale handel in gevaarlijke stoffen samenkomen. Een rampenrecept, door ons allemaal samengesteld, betoogt Yarin Eski.