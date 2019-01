Macron trapt nationaal debat af met brief aan Fransen

President Emmanuel Macron Beeld REUTERS

‘In Frankrijk leeft een gevoel van onzekerheid en opstand. Wij moeten daar met duidelijk ideeën op antwoorden.’ Daartoe wendt Macron zich tot de burgers. Iedere Fransman mag met voorstellen komen, via het internet of bij debatten die in alle Franse regio’s georganiseerd gaan worden.

Macrons brief bevat 32 vragen, die de leidraad van het debat moeten vormen. De vragen zijn onderverdeeld in vier thema’s: belastingstelsel en overheidsuitgaven; staatsinrichting en publieke diensten; ecologische transitie; democratie en burgerschap. Maar burgers mogen ook met eigen onderwerpen komen. ‘Er zijn geen verboden kwesties’, aldus de president.

Protest van gele hesjes in Perpignan. Beeld AFP

Er staat daadwerkelijk wat op het spel, is de boodschap van Macron. Hij hoopt onder meer dat het debat ‘structuur aanbrengt in de rol van Frankrijk op Europees en mondiaal niveau.’ Een gedurfde frase, aangezien Macrons mening op dat vlak mijlenver verwijderd is van die van de gele hesjes.

Toch schrijft de president ook dat hij het hervormingsproject waarmee hij werd verkozen niet vergeten is. ‘Mijn koers en vastberadenheid zijn niet veranderd’, aldus Macron.

Bedreigingen onacceptabel

De president stelt één voorwaarde aan het debat. ‘Bedreigingen en beledigingen – bijvoorbeeld jegens volksvertegenwoordigers, journalisten, instituties en ambtenaren – accepteer ik niet.’ Het lijkt een impliciete waarschuwing aan het radicalere deel van de gelehesjesbeweging. ‘Als iedereen elkaar aanvalt, valt de maatschappij uit elkaar’, schrijft Macron.

De president roert een aantal grote vraagstukken aan die aan de basis liggen van de kloof tussen zijn regering en de gelehesjesbeweging. ‘Moeten we de rol van onze vertegenwoordigende instituties veranderen?’ ‘Moeten we niet-verkozen burgers directer bij de politiek betrekken?’ ’Moeten we referenda organiseren – en zo ja, bij wie ligt dan het initiatief?’