Macron schuift voormalig minister Financiën naar voren als kandidaat-Eurocommissaris Interne Markt

Thierry Breton arriveert bij een staatsdiner voor de Chinese president, als onderdeel van een Chinees staatsbezoek aan Frankrijk, in Parijs. Beeld AFP

Het sneuvelen van Goulard was een gevoelige tik voor president Macron. De oud-minister was ‘het slachtoffer geworden van politieke spelletjes die het werk van de hele Europese Commissie zullen raken’, schreef het Élysée in een verklaring. In Frankrijk wordt het wegstemmen van Goulard gezien als wraakoefening van veel Europarlementariërs jegens Macron, die verantwoordelijk wordt gehouden voor het feit dat niet het Europees parlement, maar de regeringsleiders de nieuwe voorzitter van de Europese Commissie kozen.

Goulards kandidatuur lag vanaf het begin moeilijk. Zij wordt ervan verdacht in haar tijd als Europarlementariër EU-gelden te hebben geïncasseerd voor de betaling van een fractiemedewerker die op dat moment niet meer in het Europees parlement actief was.

Om die reden stapte ze in 2017 op als minister van Defensie. Dat president Macron dacht dat zij desondanks geaccepteerd zou worden door het Europees Parlement, kan als een fikse misrekening worden gezien.

Macron kan zich geen tweede misser veroorloven en koos met Thierry Breton voor een bestuurlijk zwaargewicht. Breton was van 2005 tot 2007 minister van Financiën onder Jacques Chirac, met wie hij bevriend was. Hij was verder onder meer bestuursvoorzitter van France Télécom, en staat momenteel aan het roer van de Franse IT-multinational Atos. Die functie zal hij neerleggen. De centrumrechtse Breton geldt als ‘Macron-compatibel’. Net als veel andere politici van traditionele partijen als de gematigd rechtse Les Républicains steunt hij het beleid van de regering-Macron.

De benoeming van Breton is nog niet officieel. Net als Goulard zal hij het Europees parlement van zijn geschiktheid moeten overtuigen. Als hem dat lukt, wacht hem een zware portefeuille. De nieuwe Eurocommissaris Interne Markt wordt niet alleen verantwoordelijk voor industriepolitiek, maar ook voor ruimtevaart en defensie – en daarmee onder meer voor de ontwikkeling van een Europese defensie-industrie, een van de Europese speerpunten van president Macron.