Macron roept defensieraad bijeen in verband met energiecrisis: moeilijke winter in het verschiet

De Franse president Emmanuel Macron bij het presidentiële paleis, het Élysée. Beeld Yolan Valat / EPA

De energiecrisis is niet los te zien van Rusland en de oorlog in Oekraïne en is dus een zaak van nationale veiligheid, zo verdedigde regeringswoordvoerder Olivier Véran de geheime bijeenkomst. Bovendien is de toevoer van gas en elektriciteit van vitaal belang voor het land. Daarom overlegt de defensieraad vrijdag achter gesloten deuren over de scenario’s die Frankrijk door de herfst en winter moeten loodsen. Naast de president zijn onder anderen premier Elisabeth Borne en de ministers Bruno Le Maire (Economie) en Agnès Pannier-Runacher (Energietransitie) erbij.

Met de raad benadrukt president Macron de ernst van de crisis. Donderdag legde Gazprom de gaslevering aan het Franse energiebedrijf Engie stil, naar eigen zeggen in verband met een betalingsgeschil. Daarmee neemt het risico op rantsoenering van energie bij een koude winter toe. Daar komt bij dat meer dan de helft van de kerncentrales, waarvan Frankrijk sterk afhankelijk is voor zijn energievoorziening, stilligt vanwege roest- en onderhoudsproblemen. Frankrijk is normaliter een netto-exporteur van energie, maar wordt nu mogelijk gedwongen tot energie-import.

Onderbreking energietoevoer

Premier Borne riep deze week burgers en bedrijven op hun energieconsumptie daarom met minstens 10 procent terug te brengen. Nog deze maand moeten alle bedrijven daarvoor een plan opstellen. Blijven zij achter bij de doelstelling, dan volgen mogelijk dwingender maatregelen. Frankrijk moet zich serieus voorbereiden op beperking of zelfs tijdelijke onderbreking van de energietoevoer, waarschuwde de premier, en bedrijven zullen daardoor als eerste worden geraakt. Intussen werkt de regering aan een grootschalige campagne met bezuinigingstips, die burgers moet verleiden tot ‘écogestes’: energiebesparende handelingen zoals de wifi uitschakelen tijdens een weekendje weg en de verwarming op maximaal 19 graden zetten.

Vanaf het begin van de oorlog in Oekraïne bereidt Macron de Fransen voor op de ‘offers’ die nodig zullen zijn voor ‘de vrijheid’. Eind augustus sprak de president zelfs over het ‘einde van de overvloed en de onbezorgdheid’. Het bijeenroepen van een defensieraad past in die lijn van ernst, maar roept ook forse kritiek op van de oppositie, die daarin een autoritaire regeerstijl zien.

Nauwelijks controleerbaar

Oorspronkelijk bedoeld voor militaire kwesties blijven de gesprekken en notulen van de defensieraad tot vijftig jaar geheim. Beslissingen worden genomen in kleine kring en zijn nauwelijks controleerbaar voor het parlement. Dat wordt zo buitenspel gezet bij fundamentele keuzes die alle Fransen aangaan, zeggen tegenstanders.

Bovendien is het bijeenroepen van een defensieraad bedoeld voor belangrijke crisissituaties. Maar, zeggen critici, president Macron maakt hier uitzonderlijk vaak gebruik van. Tijdens de coronacrisis werd bijna wekelijks in die samenstelling gesproken, nog voordat de ministerraad bijeenkwam.

Nu trekt Macron opnieuw de macht naar zich toe door ook voor de energiecrisis een defensieraad te gebruiken. Dat geeft hem de ruimte om sneller te handelen – zeker nu de president sinds de parlementsverkiezingen in juni geen absolute meerderheid meer heeft in de assemblée générale, de Franse Tweede Kamer. Maar het beperkt ook de ruimte voor overleg in de ministerraad, en vooral: voor openlijk debat in het parlement.

Experts waarschuwen daarom voor het normaliseren van de defensieraad en van links tot rechts klinkt felle kritiek. Marine Le Pen van het Rassemblement National, de grootste oppositiepartij in het parlement, stelt dat Macron het parlement omzeilt. Ze wil dat de assemblée zo snel mogelijk terugkeert van reces – normaal gesproken is dat op 3 oktober.