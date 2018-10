Macron reorganiseert zijn kabinet en benoemt eindelijk een nieuwe minister van Binnenlandse Zaken

De Franse president Emmanuel Macron. Beeld reuters

De keuze voor Castaner is een keuze voor loyaliteit. De afgelopen weken circuleerden de namen van kandidaten die konden bogen op fors meer bestuurlijke ervaring, zoals de directeur van de nationale politie en de procureur van Parijs. Dat Macron ervoor heeft gekozen Castaner te promoveren – hij was staatssecretaris van Parlementsrelaties – zegt iets over de prioriteiten van de president. Castaner is een marcheur, een lid Macrons partij, van het eerste uur. Het leiderschap van de partij legt hij neer.

Macron heeft direct nog vier bewindslieden vervangen: de ministers van Cultuur, Territoriale Cohesie en Landbouw verlaten het kabinet, net als de staatssecretaris van Economie. Het gevolg is een stoelendans van jewelste. In totaal heeft Macron vier nieuwe ministers en vier nieuwe staatssecretarissen benoemd. Van vijf zittende bewindslieden is de portefeuille veranderd of uitgebreid.

Met deze uitvoerige herschikking hoopt Macron een politieke herstart te maken, en een voor hem desastreus verlopen nazomer definitief achter zich te laten.

Het aftreden van Collomb, een van de meest ervaren ministers en lang een steunpilaar voor Macron, leidde in Frankrijk tot twijfels over de kwaliteiten van de president als ‘personeelsmanager’. Collomb was al de tweede ‘minister van Staat’ – vergelijkbaar met de Nederlandse titel vicepremier – die opstapte. In augustus vertrok milieuminister Nicolas Hulot uit het kabinet, uit onvrede over Macrons koers op klimaatgebied. Hulot was onder de Franse bevolking de populairste minister.

Opvallend aan het aftreden van beide zwaargewichten was dat ze Macron ogenschijnlijk bewust in de problemen brachten. Collomb zou aanvankelijk nog zeven maanden aanblijven, maar zag daar als bij donderslag vanaf – zeer tegen de zin van de president – en besloot onmiddellijk ontslag te nemen. Hulot kondigde zijn aftreden aan op de radio, zonder de president van tevoren op de hoogte te stellen.

‘Schertsvertoning’

Zo ontstond het beeld van Macron als kapitein die de controle over zijn bemanning is verloren, met muitende bewindslieden als gevolg. Omdat de president geen nieuwe ‘afvalligen’ kan gebruiken, besloot hij zijn kabinet grondig te reorganiseren, en korte metten te maken met zwakke broeders en potentiële dissidenten.

Een dergelijke herschikking van een kabinet komt in Frankrijk vaker voor, maar zelden liet zo’n reorganisatie zo lang op zich wachten: ruim twee weken. Een schertsvertoning, volgens oppositiepartijen: Macron zou niet meer in charge zijn. Volgens politiek commentatoren hadden Macron en zijn premier Édouard Philippe grote moeite om mensen van de juiste statuur te vinden, die ook nog eens loyaal zijn aan Macrons project.

Dat dat laatste van belang is, heeft het aftreden van Hulot en Collomb bewezen. De vraag rijst dan ook of Macron zijn ministers wel genoeg bij zijn plannen betrekt. Volgens Collomb dreigt de president zich te isoleren. ‘Er zijn nog maar weinigen met wie hij praat’, zei de opgestapte minister in de media. Met de benoeming van Castaner lijkt Macron een minister gevonden te hebben die hij wel in vertrouwen durft te nemen.