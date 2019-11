Macron noemt Navo ‘hersendood’ na terugtrekken Amerikanen uit Syrië

Emmanuel Macron (links) en Donald Trump tijdens een Navo-top in juli 2018. Beeld AP

Volgens Macron hebben de recente ontwikkelingen in Syrië duidelijk gemaakt hoeveel waarde de Verenigde Staten hechten aan het trans-Atlantisch bondgenootschap. De Amerikaanse president Trump trok zijn militairen uit het noordoosten van Syrië terug zonder de Navo in te lichten. Daardoor kon Turkije een offensief beginnen over de Syrische grens en de Koerden daar verdrijven, die jarenlang samen met het Westen streden tegen Islamitische Staat.

Die nieuwe politieke realiteit, waarin het Europese bondgenootschap voor de Amerikanen geen topprioriteit meer is, moet het continent dwingen tot het innemen van een nieuwe positie. In het interview betoogt de president dat Europa over zichzelf moet nadenken als geopolitieke macht, en niet langer louter als economische macht.

Anders kan de prijs hoog zijn, aldus Macron. ‘Er is een behoorlijk risico dat we op de lange termijn zullen verdwijnen als geopolitieke macht, of dat we in ieder geval niet meer ons lot in eigen handen hebben.’

Weerwoord Merkel en Stoltenberg

De Duitse kanselier Angela Merkel, die momenteel Navo’s seceretaris-generaal Jens Stoltenberg in Berlijn ontvangt, reageerde tegenover de pers dat ze het oneens is met Macrons ‘drastische woorden’. Ze zei dat de Navo inderdaad voor uitdagingen staat, maar dat het bondgenootschap ‘de hoeksteen van onze veiligheid blijft’.

Stoltenberg zei zich niet te kunnen vinden in de door Macron geschetste situatie. Hij stelde dat de Verenigde Staten hun investeringen in Europa juist opvoeren met meer militairen en oefeningen. ‘De realiteit is dat we wel degelijk samenwerken. We hebben onze collectieve verdediging verstevigd. Elke poging om ons te distantiëren van de VS riskeert niet alleen een verzwakking van onze alliantie, maar ook een verzwakking van Europa.’